Роззули навіть "слуг народу": в Трускавці влаштували переполох через приїзд Зеленського. Відео

У Трускавці, де підійшло до кінця тижневе навчання майбутніх нардепів від партії "Слуга народу", в суботу, 3 серпня, посилили заходи безпеки через запланований приїзд президента Володимира Зеленського.
У готелі Rixos, де проживають народні обранці, встановили рамки, пише "Українська правда" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що співробітники Управління державної охорони наскільки ретельно перевіряли майбутніх парламентаріїв, що останнім навіть прийшло роззутися.
У Трускавці влаштували переполох через приїзд Зеленського
Крім того, вибухотехніки перевірили каналізаційні люки і внутрішню частину лайтбоксів по всьому місту.
Переполох у Трускавці
Facebook Євгенія Руденко
Переполох у Трускавці
Facebook Євгенія Руденко
"УДОшників" роззулі депутатов Зеленського в Готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb- Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Черкасах перед приїздом Зеленського за допомогою мітли сушили калюжі.
У Кривому Розі кинулися терміново латати ями на дорогах перед візитом президента.
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