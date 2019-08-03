Роззули навіть "слуг народу": в Трускавці влаштували переполох через приїзд Зеленського. Відео

У Трускавці, де підійшло до кінця тижневе навчання майбутніх нардепів від партії "Слуга народу", в суботу, 3 серпня, посилили заходи безпеки через запланований приїзд президента Володимира Зеленського.

У готелі Rixos, де проживають народні обранці, встановили рамки, пише "Українська правда" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що співробітники Управління державної охорони наскільки ретельно перевіряли майбутніх парламентаріїв, що останнім навіть прийшло роззутися.

У Трускавці влаштували переполох через приїзд Зеленського

Крім того, вибухотехніки перевірили каналізаційні люки і внутрішню частину лайтбоксів по всьому місту.

Переполох у Трускавці Facebook Євгенія Руденко

Переполох у Трускавці Facebook Євгенія Руденко

"УДОшників" роззулі депутатов Зеленського в Готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb - Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Черкасах перед приїздом Зеленського за допомогою мітли сушили калюжі.

У Кривому Розі кинулися терміново латати ями на дорогах перед візитом президента.

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