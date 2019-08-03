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Роззули навіть "слуг народу": в Трускавці влаштували переполох через приїзд Зеленського. Відео

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У Трускавці, де підійшло до кінця тижневе навчання майбутніх нардепів від партії "Слуга народу", в суботу, 3 серпня, посилили заходи безпеки через запланований приїзд президента Володимира Зеленського.

У готелі Rixos, де проживають народні обранці, встановили рамки, пише "Українська правда" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що співробітники Управління державної охорони наскільки ретельно перевіряли майбутніх парламентаріїв, що останнім навіть прийшло роззутися.

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У Трускавці влаштували переполох через приїзд Зеленського

У Трускавці влаштували переполох через приїзд Зеленського

Крім того, вибухотехніки перевірили каналізаційні люки і внутрішню частину лайтбоксів по всьому місту.

Переполох у Трускавці

Переполох у Трускавці

Facebook Євгенія Руденко

Переполох у Трускавці

Переполох у Трускавці

Facebook Євгенія Руденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Черкасах перед приїздом Зеленського за допомогою мітли сушили калюжі.

У Кривому Розі кинулися терміново латати ями на дорогах перед візитом президента.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Возвращение в ссср,нашли себе лидера.
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