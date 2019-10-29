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29 жовтня • оновлено в 15:39
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"Розведення Шредінгера": українців збентежили суперечливі зведення ООС

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У мережі спалахнула бурхлива дискусія через публікацію двох зведень штабу ООС, які суперечать одне одному. Так, в одному із них стверджувалося, що 28 жовтня терористи п'ять разів порушили режим тиші поблизу селища Золоте напередодні розведення військ. Однак через три години в штабі ООС заявили, що розведення відбулося завдяки дотриманню режиму тиші, а обстріли, про які повідомлялося, нібито трапилися за межами встановленої зони.

Розведення військ на Донбасі

Розведення військ на Донбасі

"Деловая столица"

У Facebook українці почали дивуватися через такі відмінності у даних, оприлюднених штабом ООС в офіційних коментарях. Крім того, багатьох з них обурила різка зміна риторики.

"А як це зрозуміти? Обстріли були (правий принтскрін) чи не було (лівий)?" – обурився журналіст Reuters Сергій Каразій.

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"Шизофренія. Найстрашніше, що це в ООС", – прокоментував суперечливі факти директор Інституту світової політики Євген Магда.

"Між цими повідомленнями штабу ООС – інтервал три години. Крім як важкою формою шизофренії такі метаморфози пояснити важко", – пише журналістка Лілія Рагуцька.

Бурхливе обговорення оприлюдненої штабом ООС інформації влаштували і в коментарях під порівняльними постами. Українці пов'язали висвітлення ситуації під принципово різними кутами з початком розведення військ поблизу Золотого на Донбасі.

"Біля ділянки... Акуратненько так, щоб у ділянку не влучити", "Хтось захотів занадто швидко зробити нам мир", "Так. Палата номер 6", "Включаємо двоємисля", "Розведення Шредінгера", "1984", – пишуть люди.

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'Розведення Шредінгера': українців збентежили суперечливі зведення ООС

'Розведення Шредінгера': українців збентежили суперечливі зведення ООС

'Розведення Шредінгера': українців збентежили суперечливі зведення ООС

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Відведення військ на Донбасі
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
ну что упоротые поняли что вас дурят как последних лохов? вот так же и с водолазно-конскими бурятами. вас обманывали военной риторикой а тем временем воровали миллиарды из страны. и так пять лет
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