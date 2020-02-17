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17 лютого • оновлено в 10:13
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Розтане останній сніг: синоптики дали точний прогноз по Україні

1.2т
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В Україну прийшла тепла повітряна маса завдяки потужному циклону, який утворився над північною Європою.

Про це повідомляється на сторінці Метеопост у Facebook. Крім потепління, по всій країні очікується посилення вітру. Опадів не передбачається.

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"17-18 лютого потеплішає по всій країні. На заході +10... +12, в центрі +7... +10, на сході +4... +6, на півдні +9... +13, на півночі +7... +9. очікується посилення вітру по всій країні, крім півдня, до 17 м/с. Опадів не передбачається", – йдеться у повідомленні.

При цьому протягом тижня розтане багато снігу, що залишився на сході України. Також синоптики зазначили, що зараз на Землі дуже рідко відчуваються магнітні бурі, оскільки Сонце перебуває в мінімумі свого циклу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що слідом за теплою і безсніжною зимою йде ще тепліша і посушливіша весна. І якщо так справа піде, то на Україну чекає серйозний неврожай.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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