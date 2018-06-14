"Розстрільний список": екс-ФСБшник розкрив план по ліквідації жертв

Російські спецслужби змогли б провернути вбивство 60 журналістів і блогерів з так званого "розстрільного списку" за три місяці, навіть не підставивши себе, якби не робота СБУ.

"Та вбили б 60 чоловік, 100%. Працювали б різні групи, і там всюди би була своя індивідуальна історія, своя легенда, і кожне вбивство відіграли б по-своєму, до кожного своя підводка була б", - розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL блогер і екс-офіцер ФСБ Ілля Богданов.

Екс-ФСБшник пояснив можливу реалізацію плану.

"У чому сенс, припустимо вбили одного - це все б представилося, як "злочинна влада" винна. У нас суспільство таке легко маніпульоване, ЗМІ відразу все підхоплює. І все могло податися під таким соусом, наприклад, це боротьба між патріотичними силами, наприклад , "правосекі" і "Азов" вбили якогось ліберального журналіста. Кожен випадок був би індивідуальним, це чиста робота спецслужб. Я теж цього навчався, коли йде підривна діяльність всередині держави, чисто по списку вбивають людей", - розповів Богданов.

За його словами, все б могло вийде чудово, якби "ось так вони не попалися".

"Ніхто б не здогадався, що за цим всім стоїть Росія", - заявив він.

На питання, як би одна людина могла вбити 60 людей за 3 місяці, Богданов пояснив: "Один чоловік, звичайно, всіх не вбив би. Але кілера потрібно зацікавити і позначити великий список, що буде означати постійний заробіток. І він подумає: "Завалю я чоловік 15-20 і звалю з країни, тому що у мене буде якась кругла сума грошей". А якщо він одного завалить? Отримає якусь мізерну суму, і буде жити в страху, що його накриють. Хоча б на квартиру в Бєлгороді треба латентному кілеру назбирати".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в початковий варіант так званого "списку 60" був внесений син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков.