Розправилися канібали? В Україні знайшли масове поховання, серед жертв – діти

На Чернігівщині під фундаментом сільського будинку будівельники знайшли людські останки, які, ймовірно, належать жертвам Голодомору.

Як повідомляє ТСН із посиланням на місцевих істориків, ці люди померли насильницькою смертю в минулому столітті. Їх могли з'їсти під час голоду.

Моторошну знахідку виявили на глибині орієнтовно понад півтора метра, коли копали яму для ремонту будинку.

Три знайдених черепи лежали впритул до фундаменту старого будинку, ноги трохи далі, а тулуба взагалі не було. Із трьох викопаних черепів – один дитячий, два, ймовірно, підліткових.

"Правоохоронці півтори години оглядали знахідку і поїхали ні з чим. Сказали, що кістки з минулого століття, учасники злочину мертві, а тому кримінальну справу не відкрили", – відзначили журналісти.

Вони додали, що будівельники не знають, що робити зі знахідкою, тому що власниця обійстя за кордоном. Поки кістки зберігаються в мішку в погребі.

Знайдені останки ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Чортків під Тернополем під час будівництва меморіалу воїнам Української Галицької армії на смітник вивезли людські останки з 14 могил.

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