''Розпихати по резерваціях!'' Фаріон бурхливо відреагувала на мовний скандал у Білорусі

Колишній народний депутат від фракції "Свобода", мовознавець і борець за українську мову Ірина Фаріон жорстко пройшлася по білорусах, котрі не змогли зрозуміти журналіста, який розмовляв із ними їхньою ж рідною мовою.

Скандальна екс-парламентар, не добираючи слів, порадила організувати для них спеціальну резервацію і застосувати подібну практику в Україні до тих, хто не розуміє української мови. Свою думку вона висловила на особистій сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ірина Фаріон Facebook Ірини Фаріон

"Уважно послухайте цих красномовних виродків. Більшого каліцтва годі й шукати. Моральні каліки. Таких треба розпихати по резерваціях із написом: інфекція москвофільства. Серед нас теж такі бродять. Зробіть для них перебування в Україні нестерпним. Просто радісно не розумійте їх", — обурилася Фаріон.

Ірина Фаріон Facebook Ірини Фаріон

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