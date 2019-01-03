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''Розпихати по резерваціях!'' Фаріон бурхливо відреагувала на мовний скандал у Білорусі

4.1тЧитати матеріал російською

Колишній народний депутат від фракції "Свобода", мовознавець і борець за українську мову Ірина Фаріон жорстко пройшлася по білорусах, котрі не змогли зрозуміти журналіста, який розмовляв із ними їхньою ж рідною мовою.

Скандальна екс-парламентар, не добираючи слів, порадила організувати для них спеціальну резервацію і застосувати подібну практику в Україні до тих, хто не розуміє української мови. Свою думку вона висловила на особистій сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

Facebook Ірини Фаріон

"Уважно послухайте цих красномовних виродків. Більшого каліцтва годі й шукати. Моральні каліки. Таких треба розпихати по резерваціях із написом: інфекція москвофільства. Серед нас теж такі бродять. Зробіть для них перебування в Україні нестерпним. Просто радісно не розумійте їх", — обурилася Фаріон.

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Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

Facebook Ірини Фаріон

''Розпихати по резерваціях!'' Фаріон бурхливо відреагувала на мовний скандал у Білорусі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Мовний скандал
Особа
Ірина Фаріон
Місце
Білорусь
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
а чому б це пані Ірині не вийти до людей, тих білорусів чи східняків Донбасу, як той журналіст, і не розповісти їм, свої плани про резервації? вдячні люди б їй дуже віддячили.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
🤣🤣🤣 Ватники, забирайте ее к себе.) Ни разу не спаленная ватная провокаторша. «Свободу»уже спалили на финансировании из ватостана, теперь почти не отсвечивают. А эта дура на автомате еще пиздит и пиздит
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Бешенство Ватки, спасибо конечно, она уже была у нас ярой комунисткой. Оставьте её себе или передайте дальше!
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Кому нацистка посоветовала это организовать? Животные бандеры смелые только со стариками и детьми.
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