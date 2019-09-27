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27 вересня • оновлено в 18:45
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/ Суспільство

"Розпанахаємо зсередини!" Соколова попередила Росію про розвал через Україну

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Росія ризикує отримати внутрішній конфлікт і розкол суспільства, якщо приєднає до себе всю територію України.

Таке попередження в жартівливій формі озвучила українська журналістка Яніна Соколова в своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Хлопці в Кремлі, ау! Ви все ще хочете, щоб ми з вами стали однією країною? Щоб Україна увійшла до Росії? Країна, яка розколола і церкву, і комуністів? Давайте, беріть! Ви ж завтра, як тільки ми увійдемо, почнете пи**итися всі на зупинках. У вас стільки одразу думок з'явиться із будь-якого приводу! Ми вас розпанахаємо зсередини! Тому що вам все буде і подобатися, і не подобатися, і взагалі всі – п*д*раси", – застерегла телеведуча окупантів.

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Яніна Соколова

Яніна Соколова

Вона також нагадала росіянам про нещодавню ситуацію із затриманням шамана, який йшов у Кремль "виганяти Путіна", підкресливши, що з українськими мольфарами так легко впоратися їм не вдасться.

"Ви собі тільки уявіть, що в Росії буде ціла Україна! Ви там одного шамана злякалися – а так до вас одразу 500 тисяч мольфарів прийдуть і Мавзолей бринзою закидають! А ви за звичкою пошлете ОМОН – розганяти мольфарів. І тут вам п*зда! Будете тікати на крабах до самої Камчатки! І дорогою міняти голови пам'ятників із Петрів на Богданів. Ви там це, кмітливість свою увімкніть і подумайте – воно вам треба?" – продовжила тролити країну-агресорку Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова запідозрила ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна в прагненні розвалити Російську Федерацію. Такий висновок вона зробила після його слів про те, що шляхом терористичних "Л/ДНР" може піти будь-який регіон Росії.

Також вона висловила думку, що спрощення процедури отримання російського громадянства для всіх українців може призвести до розвалу Російської Федерації.

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Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Анальщица Янина,оперативный псевдоним ""дикая дупа""откуда столько бреда в голове отдельно взятой рагулихе??Она в нее сосет?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина не нужна никому. Даже украинцам, они бегут со своей родины, задрав штаны
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hunt andres
hunt andres
Бог - в помощь !, Какие миллиарды, окстись! Работают за минималку, в жутких условиях бытовых, экономят на всем, получают 3,14здюлей от местных.... Чому завидовать? Вижу каждый божий день этих горемык. Их даже жалко.
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Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
Кристина Стефанова, ну допустим не бегут, а едут зарабатывать, а потом миллиарды привозя домой, чем не бизнес ? А ты вот задумайся, будь у вас такая возможность, что от России бы осталось ? Так что твои слова - просто зависть, ну такие вы, что поделаешь.
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Юг Руси
Юг Руси
Чумачечая свЯнина ))))
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1

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