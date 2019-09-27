"Розпанахаємо зсередини!" Соколова попередила Росію про розвал через Україну

Росія ризикує отримати внутрішній конфлікт і розкол суспільства, якщо приєднає до себе всю територію України.

Таке попередження в жартівливій формі озвучила українська журналістка Яніна Соколова в своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Хлопці в Кремлі, ау! Ви все ще хочете, щоб ми з вами стали однією країною? Щоб Україна увійшла до Росії? Країна, яка розколола і церкву, і комуністів? Давайте, беріть! Ви ж завтра, як тільки ми увійдемо, почнете пи**итися всі на зупинках. У вас стільки одразу думок з'явиться із будь-якого приводу! Ми вас розпанахаємо зсередини! Тому що вам все буде і подобатися, і не подобатися, і взагалі всі – п*д*раси", – застерегла телеведуча окупантів.

Яніна Соколова

Вона також нагадала росіянам про нещодавню ситуацію із затриманням шамана, який йшов у Кремль "виганяти Путіна", підкресливши, що з українськими мольфарами так легко впоратися їм не вдасться.

"Ви собі тільки уявіть, що в Росії буде ціла Україна! Ви там одного шамана злякалися – а так до вас одразу 500 тисяч мольфарів прийдуть і Мавзолей бринзою закидають! А ви за звичкою пошлете ОМОН – розганяти мольфарів. І тут вам п*зда! Будете тікати на крабах до самої Камчатки! І дорогою міняти голови пам'ятників із Петрів на Богданів. Ви там це, кмітливість свою увімкніть і подумайте – воно вам треба?" – продовжила тролити країну-агресорку Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова запідозрила ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна в прагненні розвалити Російську Федерацію. Такий висновок вона зробила після його слів про те, що шляхом терористичних "Л/ДНР" може піти будь-який регіон Росії.

Також вона висловила думку, що спрощення процедури отримання російського громадянства для всіх українців може призвести до розвалу Російської Федерації.

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