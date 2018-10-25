''Розпалюють війну'': в РПЦ ''наїхали'' на УГКЦ через Томос

Російська православна церква під час форуму у Ватикані на тему сім'ї звинуватила Українську греко-католицьку церкву у підтримці Київського патріархату і розпалюванні "громадянської війни".

Як повідомила глава УГКЦ єпископ Святослав, позицію РПЦ озвучив російський митрополит Іларіон, передає ТСН. За його словами, священнослужитель вкотре агресивно атакував Українську греко-католицьку церкву.

"У чому полягала його атака. Перше — він вкотре заперечував право на існування УГКЦ... Сам факт існування нашої церкви становить виклик. Друге звинувачення, яке пролунало на наш адресу, це було звинувачення в тому, що саме греко-католики викликали і розпалюють "громадянську війну" в Україні, оскільки "підтримали одну сторону протистояння", — сказав Святослав.

За словами єпископа, риторика РПЦ протягом 25 років щодо греко-католиків не змінилася. Однак існує і третя теза, яку висловив Іларіон. Він заявив, що греко-католики спілкуються з українськими "неканонічними православними", чим сприяють відриву УПЦ від церкви-матері, тобто від Москви. Це звинувачення раніше так прямо не лунало.

"Мені стає цілком очевидно, що дійсно хтось хоче перенести це протистояння, яке сьогодні є в Україні між українським суспільством і зовнішнім агресором, на релігійну грунт. І таким чином розпалити міжрелігійний, міжконфесійний конфлікт в Україні. І тут би я погодився з патріархом Філаретом, що хтось хоче посварити релігійне середовище", — сказав Святослав.

Він запевнив, що спроби втілити такі плани не будуть успішними, а на провокації представники УГКЦ не піддадуться. Святослав наголосив, що протягом 25 років такої єдності між православними, католиками і протестантами, як зараз, не було.

"Я сподіваюся, що ті три провокації, три атаки в одному пакеті, які були здійснені на вищому форумі католицької церкви, зазнали абсолютного фіаско. Ви запитували, як відреагувало середовище, — вкрай негативно. До мене потім підходили представники всіх Єпископських Конференцій, висловлюючи велику солідарність нашій церкві та Україні", — розповів керівник УГКЦ.

Святослав додав, що Папа Римський також був дуже стурбований подібними висловлюваннями представника Російської православної церкви. Так само і представники Вселенського патріархату. Представники Ватикану казали главі УГКЦ, що Іларіон завдав великої шкоди православній церкві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня Вселенський Патріархат прийняв рішення продовжити процедуру надання Томосу Українській церкві. При цьому Константинополь оголосив про декілька інших важливих кроків, зокрема про зняття анафеми з Київського патріарха Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.

15 жовтня Російська православна церква прийняла рішення про повне припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом. Під заборону потрапили церкви Афона, всі храми Стамбула, а також Анталії.