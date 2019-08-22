"Розпалюють націоналістів": з'ясувалося, хто призвідник польсько-українського конфлікту

Польська влада навмисно використовує тему українців, щоб розігріти націоналістів у країні й отримати їхні голоси на осінніх виборах до парламенту.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, підтвердивши тезу, озвучену шеф-редактором польського офісу видання Politico Міхалом Бронятовським.

"На жаль, так. Питання ставлення до України, українців, української історії використовують як засіб активізації правого радикального електорату сучасною польською владою. Час від часу загострюється питання польсько-українських відносин. Вони приносяться в жертву заради якихось внутрішніх політичних інтересів тієї чи іншої політичної партії в Польщі", – зазначив він.

Названий винуватець польсько-українського конфлікту 24 канал

В'ятрович також пояснив, як українська влада може з цим боротися.

"Продовжувати відстоювати українські національні інтереси. Я переконаний, що саме таким шляхом ми можемо налагодити нормальні відносини з усіма нашими сусідами. Односторонні поступки або Польщі, або Угорщині, або інший із сусідніх країн приведуть до того, що претензії тієї чи іншої країни будуть лише рости – і буде ще важче їх стримувати", – сказав він.

Володимир В'ятрович Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ресторан у польській Гдині потрапив у скандал через ксенофобське щодо громадян України оголошення про роботу. Вони написали, що чекають "нуль українців і їм подібних".

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