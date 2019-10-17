"Розпалювання ненависті!" Казанський пояснив одкровення ексватажка "ДНР" щодо вбивства Мотороли

Журналіст Денис Казанський вважає, що одкровення ексватажка бойовиків Олександра Бородая, в яких він розповідає, що насправді терорист Моторола (Арсен Павлов) був убитий в кримінальних розборках, показують, як працює пропаганда по розпалюванню ненависті в Україні.

Про це він розповів у своєму блозі на Youtube. Він вважає, що цей приклад наочно показує, як незаслужено Україні приписують різні злочини (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

"Три роки тому вони стверджували, що Моторолу вбили українці – підлі диверсанти організували замах, не змогли вбити бравого командира-ополченця на полі бою і підло його підірвали в тилу. Але ось проходить три роки і з'ясовується, і Бородай це підтверджує, що українська сторона до цього відношення не має і прямо говорить, що Моторола загинув в кримінальних розборках – його знищив місцевий донецький кримінал ", - сказав Казанський.

Денис Казанський

"Так постійно виходить через роки, що злочини, які приписувалися раніше Україні потім з роками з'ясовується, що вони не мали до України жодного стосунку", - зазначив Казанський.

Він вважає, що з часом буде з'ясовуватися, що Україна не причетна і до інших злочинів, в яких її звинувачують терористи.

"Скільки було такого, що вони (терористи "Л/ДНР"- ред.) покладали на Україну відповідальність за якісь обстріли, але доказів цього не було. Вони валили на Україну відповідальність навіть за "блукаючі" міномети, які їздили по Донецьку і Луганську і просто хаотично стріляли по живих кварталах, але потім з'ясувалося, то це робили самі терористи "ЛНР" і "ДНР". Пройде час, і вони зізнаються, що це була не Україна, а вони", - додав журналіст.

Нагадаємо, ексватажок "ДНР", а нині російський "політолог" Олександр Бородай заявив, що впевнений, що українські спецслужби не причетні до смерті Мотороли - командира угруповання "Спарта" Арсена Павлова. Він стверджує, що Моторолу вбили під час кримінальних розборок.

Як писав OBOZREVATEL, один з перших ексватажків терористичної "республіки" Олександр Бородай також розповів, що операцію ліквідації ватажка "ДНР" Олександра Захарченко здійснили агенти КДБ, яким не менше 70 років.

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