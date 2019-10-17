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17 жовтня • оновлено в 13:00
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/ Суспільство

"Розкольницьке угруповання!" Кирил накинувся на Україну через ПЦУ

1.5т Читати матеріал російською

Глава Російської православної церкви патріарх Кирил зробив скандальну заяву про Православну церкву України.

"Визнання розкольницького угруповання в Україні іншими церквами може порушити всеправославну єдність", - сказав він, передають РИА Новости.

Відкриваючи синод РПЦ, він нагадав про дії Константинопольського патріархату щодо визнання ПЦУ.

Патріарх Кирил

Патріарх Кирил

прес-служба РПЦ

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За словами Кирила, "ця тема зачіпає саму суть міжцерковних відносин і негативний розвиток цієї теми може порушити всеправославну єдність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Російській православній церкві гнівно відреагували на надання ПЦУ Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм.

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Особа
Патріарх Кирило
Місце
Росія
Тег
Православна церква України
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Махно Володимир
Махно Володимир
да иди ты в жо-пу, старый пид-ор! торгаш конченный!
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70rus xxx
70rus xxx
А где новость,что все это липа?Греки письмо прислали,что никто не признал этих сатанистов
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