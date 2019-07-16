"Розіп'яли у трусиках": українець яскраво висміяв "ювілей" топ-фейку КремльТБ

Український художник Андрій Петренко опублікував кумедну карикатуру, присвячену п'ятиріччю маревного фейку російських ЗМІ про "розіп'ятого хлопчика в трусиках у Слов'янську".

Новою роботою він поділився на своїй сторінці у Twitter. На ній зображено подобу опудала у вигляді дерев'яної хрестовини з шапкою-вушанкою, "георгіївською" стрічкою, ватником і червоними трусами.

"П'ять років тому російська пропаганда розіпнула хлопчика в трусиках..." – із сарказмом підписав Петренко новий малюнок.

Фейк про розіп'ятого хлопчика Twitter Андрія Петренка

У коментарях українці також кумедно обстібали нездорову уяву кремлівських пропагандистів і навіть побачили в карикатурі відсилання до сучасних реалій України – купання президента Володимира Зеленського на пляжі в Одесі.

"Путін! Годі пити кров російських немовлят!", "А чого в червоних??? Це що, після вчорашнього купання в одеських фекаліях натяк якийсь?" – пишуть вони і постять смішні колажі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний фейк про слов'янського хлопчика народився 13 липня 2014 року. У сюжеті "Першого каналу" розповідалося, як солдати АТО нібито показово "розіп'яли" трирічного хлопчика на очах у його матері в Слов'янську.

Росіяни показали інтерв'ю з нібито місцевою мешканкою Галиною Пишняк, яка стверджувала, що українські військові нібито прибили цвяхами дитину на дошку оголошень і змусили його мати дивитися, як він помирає.

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