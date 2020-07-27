Опубліковані оптичні ілюзії, які можуть обдурити зір. Адже на перший погляд відповідь здається лежачою на поверхні, але загадка не так проста.

Ілюзії були представлені професором Техаського університету в Ель-Пасо Девідом Новіком, передає "Медуза".

Загадки:

Якого кольору шматочок скла посередині?

Розгадки на оптичні ілюзії, які можуть спритно обманути зір

Зелений

Якого кольору символ інь і ян, одного або декілька?

Розгадки на оптичні ілюзії, які можуть спритно обманути зір

Один колір

Якого кольору ягоди на фото: синього, червоного або болотного?

Розгадки на оптичні ілюзії, які можуть спритно обманути зір

Болотний колір

Якого кольору тенісні м'ячі?

Розгадки на оптичні ілюзії, які можуть спритно обманути зір

Однакового кольору

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