"Розбомбили російські терористи": "ЄС" подарувала новий будинок родині з Мар’їнки

Команда "Європейської солідарності" разом із лідером, п'ятим президентом Петром Порошенком, під час робочої поїздки на Донбас, подарували новий будинок родині, оселю якої розбомбили російські терористи.

Про це повідомили на сайті пресслужби "ЄС". Команда вручила сім'ї ключі від помешкання (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

У "ЄС" нагадали, що у ніч з 13 на 14 червня дім сімейства Повних у Мар’їнці накрив артилерійський снаряд. Споруда розташовувалася у так званій сірій зоні. Люди опинилися без даху над головою – попри обіцянки місцевої влади допомогти.

"ЄС" подарувала родині з Мар'їнки новий будинок

"Родина Повних дивом залишилася жива. У червні Мар’їнку, де вони мешкали, обстрілювали бойовики. Артилерійський снаряд потрапив у їхній приватний будинок. Їм на допомогу одразу ж вирушили українські воїни, які розібрали завали та доставили потерпілих до лікарні.

Увесь цей час сім’я з маленькою донечкою Варварою поневірялася і виживала лише завдяки допомозі волонтерів. Щасливий, що нарешті їхня мрія про власну оселю здійснилася", – зазначив Порошенко.

"Ми дякуємо всім, хто нам допомагав і підтримував у важкі часи. Ми з перших днів фактично жили на передовій і нікуди не збиралися виїжджати. Наша наймолодша з 4 років росла на лінії фронту. Ми не хочемо покидати свою землю. І ми дуже вдячні за такий неочікуваний подарунок", – сказала Тетяна Повна.

Офіцер ВСУ Олексій Петров на своїй сторінці у Facebook зазначив, що цей будинок родина обрала сама. Він розташований у Харківській області. "Там, де далеко від війни. Де про неї знають лише з чуток", – написав він.

Олексій додав фото зруйнованого будинку Повних у Мар'їнці, і нового у Харківській області.

Зруйнований будининок Повних у Мар'їнці Олексій Петров

Зруйнований будининок Повних у Мар'їнці Олексій Петров

Новий будинок у Харківській області Олексій Петров

"ЄС"

"ЄС"

"ЄС"

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