"Розберуть на запчастини!" Звільнений Зеленським журналіст заявив про погрози

Колишній член Нацради з питань теле- і радіомовлення Володимир Горковенко вважає незаконним своє звільнення президентом України Володимиром Зеленським.

Він зазначив, що не писав заяву на звільнення, передає "Інтерфакс-Україна". Водночас заявив, що йому погрожували і змушували звільнитися.

"Це може означати дві речі: або я сам написав заяву, або я помер. Очевидно — друга причина: помер. Не жартую. Я отримав декілька дзвінків останнім часом із вимогою, мовляв, "ти сам напишеш заяву, інакше ми тебе розберемо на запчастини", — повідомив Горковенко, наголосивши, що звертатиметься до суду.

Також на брифінгу 24 травня четверо членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення заявили про блокування роботи органу. Перший заступник голови регулятора Ольга Герасим'юк відмовилася підписувати порядок денний і відкривати засідання.

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Як писав OBOZREVATEL, 24 травня Зеленський скасував два укази п'ятого президента України Петра Порошенка. Так, він звільнив Горковенка і призначив на його місце Юрія Артеменка.

Він очолював Нацраду з питань теле- і радіомовлення протягом декількох років, але звільнився 4 травня, після чого був призначений на посаду члена Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

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