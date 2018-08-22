Археологический десант - так россияне называют ежегодные раскопки по всему Крыму.

Этот "десант" сейчас расположился и роет в районе мыса Карантинный - древнее городище Мирмекий VI века до н.э. Разрешение на "археологический десант" в этом месте они получили давно.

С 2000 года археологические работы вела здесь экспедиция Петербургского Государственного Эрмитажа, которая исследовала и реставрировала найденные строительные остатки и предметы быта. Соответственно, все находки стали достоянием Эрмитажа.

Первые находки обнаружены здесь в 1834 году и они тоже хранятся в Эрмитаже. С октября 2015 года Археологический комплекс "Древний город Мирмекий" назначен россиянами объектом культурного наследия федерального значения.

Раскопки ведутся по всей Керчи и округе, в том числе, на пути трассы "Таврида".

Многое из найденного, по словам ВАДовцев (строителей трассы), растаскивается мимо археологов.