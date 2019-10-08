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9 жовтня • оновлено в 05:32
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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Россияне избирают Путина, а украинцы ему сопротивляются

9.6т Читати матеріал російською

"Я ставлю на пару миллионов украинцев против огромной Московской империи".

Так захотелось перефразировать слова героини фильма про военную журналистику. Марта Геллхорн, писавшая обо всех военных конфликтах, которые застала, в этом фильме устами актрисы сказала так:

"Я ставлю на 3 млн финнов против 10 млн русских."

Миллионы в свое время в Германии выбрали Гитлера, Более того - поддержали его в убийстве других народов.

Миллионы в Венесуэле выбрали Мадуро. Многие будут верить ему до конца жизни, в которой так ничего толком и не увидели.

Миллионы выбрали Путина, и выбирают его снова и снова. Люди, давно поставившие точку на своей свободе, и теперь воспитывающие поколение, возможно не умеющее отличать свободу от рабства.

Миллионы в США выбрали Трампа, в то время как миллионы там же его презирают.

Миллионы складывают свои судьбы к ногам Ким Чен Ина.

Новини
Протести будуть посилюватися

И наряду с этими фактами существуют всего несколько миллионов украинцев, которые отчаянно сопротивляются в несколько раз большему по численности врагу.

Что, этот факт как-то более смешон, чем выборы без выбора в России? Или более унизителен, чем идеология в КНДР? Или имеет меньше шансов на победу, на уважение, на веру, чем многие страны, имеющие в своей истории и большее количество предателей, и большее количество пассива, и большее количество неправильных политических решений, преступлений, долгов или тех же дураков?

Хотелось бы сказать - что в принципе у нас "как у всех", если бы не открытая агрессия России в данную минуту. А так - у кого-то поводов стыдиться или оправдываться еще больше.

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
війна Донбас Новини Донбасу Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Украина будет свободной! А россия, а что россия, мне лично всё равно...
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
Украина будет свободной или мертвой, но последнее вероятней.
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
Ленка, та ты не сопротивляйся! Если видишь, что изнасилование неизбежно, расслабься и получай удовольствие )
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Виня Ксения
Виня Ксения
Тарр Доктор, продолжай отсасывать пуйлу и не отвлекайся. А пуйло целовал твоего сынулю в животик? Что было дальше, можешь нам не рассказывать. Нам не интересны такие подробности из жизни сцаря-педофила.
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
тимчук нина, типа, перегар бывает только у кобелей )) Насчет пристрастий сучек, это надо у них спрашивать, я пол не менял ))
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Нет никаких шансов, что следующая администрация США – хоть усилившийся после переизбрания Трамп, хоть первая женщина-президент Уоррен, будут поддерживать курс Украины 2014 года. – Придется договариваться с Россией и сворачивать русофобию, или же экономические проблемы разрушат остатки государства Украина! Дональд Трамп открыто призывает Владимира Зеленского договариваться с Владимиром Путиным самостоятельно – прислушается ли президент Украины? Или досрочно уйдет в отставку на фоне экономического краха – обвалив за 1-2-3 года свой рейтинг с 73% до 2-5% Виктора Ющенко (также ставленника глобалистов)?
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тимчук нина
тимчук нина
Shlagov Poster, Русофобия не исчезнет, это не временное помутнение разума, а планомерное и настойчивое взращивание самой Россией,Зачем это ей это\, а черт знает зачем, видно такая забава, Недавно просмотрела передачу про Териберке и Лодейное( там снимался "Левеофан)." Там была реплика, чем развлекается молодежь : сейчас молодежи мало, а раньше часто сходились в драке стенка на стенку. а сейчас бары, компютеры. А чтобы лезть стенка на стенку, нужно чужака разозлить и себя раззадорить.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Shlagov Poster, Трамп призывает договариваться О КАПИТУЛЯЦИИ ? Может это он лично тебе сказал по секрету ?
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