Сегодня новости из ОРДЛО обычные, рядовые, бытовые. Но, знаете, я все время не устаю повторять о том, что на войне Дьявол кроется в деталях, поэтому все грани жизни, и даже не значительные бытовые нюансы, это такие же грани войны, как обстрелы, и по нм можно составить картину войны.

И если обратить пристальное внимание именно на быт, рынки, дороги, работу, зарплату, то есть условия жизни обычных жителей условия службы не обычных камуфляжных людей, то откроются удивительные факты. Факты войны.Как я уже писала вся "экономка" ОРДЛО основана на финансовых потоках из РФ. Нет, понятное дело, там работают предприятия и предприниматели, но на одного налогоплательщика там 5 получателей соцвыплат: ОРДЛО мир пенсионеров, людей, потерявших трудоспособность, льготников.

В ОРДЛО официальной валютой "республик" является российский рубль. При этом в ОРДЛО нет своего монетного двора, то есть "республиканская" валюта внутри ОРДЛО не печатается, понятное дело, что ввозится весь нал безнал из РФ, так как российский рубль, который ходит в ОРДЛО имеет все данные центрального и официального банка РФ принимается на территории РФ.

Именно этот факт, указывает на то, что РФ спонсор и финансист ордлынского терроризма.

В СМИ ОРДЛО "республики"-это сплошное процветание. Там по сводкам "министерство" ОРДЛО давно перегнало и обогнало США, Швейцарию и Японию по ВВП, инвестициям и социальной защищенности населения. Надои-удои растут, уголь добывается, поля колосятся, инвесторы сносят КПВВ, чтобы вложить в экономику "республик", шейхи толпятся в приемных Пасечника-Пушилина, чтобы начать строить Дубаи-2.

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Если честно, то многие тыловые города ОРДЛО (украинско-российское приграничье), давно забыл о войне, и живут своей жизнью: работают, зарабатывают, кто-то уехал на заработки, кто-то приловчился зарабатывать на ситуации.

Очень хорошо зарабатывают решалы (по пенсиям документам в Украине), автоперевозчики в Украину, чиновники, силовики.

Чиновники сидят на потоках, которые идут для поддержания жизни зоны из РФ, продаже гуманитарки (продуктов лекарств).

Силовики ОРДЛО (народная милиция, прокуратура мгб) — это отдельное государство в государстве, поэтому под ними весь бизнес, все решалы, наркотрафик, торговля людьми, оружием. Это "крыша" ОРДЛО. Но, об этом стоит рассказать отдельно, очень важная тема, особенно в условиях реинтеграции.

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"Народная милиция", прокуратура, мгб ОРДЛО — в большей части это экс-силовики, предавшие Украину. В эти структуры влились "ополченцы" первой-второй волны, ранее уволенные из органов за различные не законные "залеты" сотрудники.

Силовики ОРДЛО- это структура даже пострашнее военной, ведь по сути это два в одном. В ОРДЛО нет армии, есть "народная милиция". Она, родимая, и на подвал определит, и по Украине "ГРАДами" отградит.

По сути, "народная милиция" ОРДЛО уже сформированная карательная машина этого гетто. В их руках все. Так же, как и в России.

И если мы пройдем реинтеграцию Украины в ОРДЛО, то получим легализацию силовиков ОРДЛО, более того, мы дадим им неограниченную власть над нами, информацию, закон, право.

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Силовики ОРДЛО управляют и распоряжаются огромным капиталом, и, заработав на войне, покупают квартиры в Киеве, Днепре, Харькове Одессе. Силовики ОРДЛО имеют разветвленную сеть и высокую поддержку среди своих коллег в Украине, ведь кто из этих структур откажется от жизни как в России, где закон для своих, где тюрьма для обывателя. Именно из-за вот этой неограниченной власти "как в России" силовики Крыма Луганской и Донецкой областей поддержал аннексию и оккупацию, и, более того, помогли захвату наших территорий.

Но, вернемся к экономике ОРДЛО и ее пассажам.

И так, на фоне всеобщего "республиканского" процветания и стабильности, в ОРДЛО низкие зарплаты, пенсии, соцвыплаты и повальная безработица. Например, 45% из людей, со слов исследователей, принявших участие в соцопросе в ОРДЛО, оказались безработными.

Это реальный процент безработицы!

Так вот, с мая 2019 года РФ плавно снизила финансирование ОРДЛО. Это уже было перед снятием Плотницкого и перед переделом сфер влияния в ОРДЛО между силовиками РФ (ГРУ ФСБ). Каждый раз снижение финансирования ОРДЛО вызывало там кризис и взрывалось очередным шоу (передел власти, посадки министров).

Сейчас снижение финансирования вызвало кризис по всех сферах жизнедеятельности ОРДЛО –не выплата зарплат, задержка соцвыплат.

И каждый гуманитарный конвой, который рекламируют в ОРДЛО, как помощь России голодающему народу Донбасса, не решает финансовые проблемы населения, ведь, как правило, он больше вывозит из ОРДЛО, чем завозит. Гуманитарные конвои, идущие из России в ОРДЛО, это фикция. Чуть книжек, чуть газеток, немного детского питания и круп для раздачи на картинку, наличка в коробках для выплаты пенсий-зарплат, и все. Главное раструбить о "помощи". Население ОРДЛО в это свято верит. Большая часть населения ОРДЛО считает, что Россия их спасает от голода "укро-фашистов".

Так вот, в гуманитарных коробках, пришедших из ОРДЛО, кэша стали привозить совсем не много. Так, для поддержания штанов. И с мая 2019-го ( когда было заявлена новая программа войны- реинтеграция ОРДЛО в Украину), финансовые трудности испытывают уже даже силовики ОРДЛО. Нет, конечно, не внутренние, те на продажах наркоты и крышевании бизнеса делают себе "зарплату", а "внешние", то есть подразделения "народной милиции" ОРДЛО, кто сидит на фронте.

Задержки зарплаты, не выплата боевых, отсутствие выплат "больничных" и помощи на реабилитацию инвалидов, после ранений, отсутствие лекарств и продуктов- таковы реальности военных ОРДЛО.

Много раненных в ОРДЛО гибнет из-за отсутствия кровоостанавливающих и возможности оказания экстренной помощи на фронте. Нет, мне не жалко, это констатация факта, указывающая на снижение финансирования и поставок из РФ для "армии" "республик".

К чему это? Новый передел власти или подготовка к вливанию в МВД Украины по программе реинтеграции, я не знаю. Я всего лишь наблюдаю тенденцию искусственного нагнетания социального недовольства населения и военных в ОРДЛО.

Может, будут готовить бунты "назад в Украину" голодных шахтеров военных? Или же наоборот, будут нагнетать ситуацию "из-за укропов мы голодаем, они не покупают наш уголь и не хотят наш особый статус"? В любом случае, я буду писать о происходящем.

А пока, несколько скринов-зарисовок о жизни там, стилистика и орфография "народа Донбасса".

Цитата: "Прочел официальный отчет за неделю по ЛНР (ЛИЦ). Удивляет следующее:

1. Погибло 8 бойцов. Тяжелоранены двое. Ранены тяжело 2 мирных. Активных боевых нет.

Бойцы прерывают контракты массово. Не из трусости : большинство в 14-том выстояли.

— Бойцам задерживают денежное довольствие.

— Хотят прекратить выплату БОЕВЫХ.

— Вещевое довольствие отсутствует — бойцы форму, разгрузку, вплоть до бронежилетов покупают на РЫНКЕ. А на вещевых складах НМ ее нет. Откуда на рынке?

— Пайки выдавать прекратили. При выходе на боевые военные покупают консервы сами себе за свои. На рынке г.Ровеньки ПОЛНО. На консервах надпись: Не для продажи! Хотите сказать что рядовые ящиками на рынок сдают???

— Андрей Марочко уже в запасе! Почему? "Министр обороны" Филиппоненко всунул вместо него своего сынка Ванюшу. Все воевавшие в 14-том знают Филиппоненко-отца как труса и предателя, купившего место зам.главнокомандующего за фуру "отжатой" водки, человека Плотницкого.

Почему Глава его не сместил?

2. Долго верил что Леонид Пасечник не в курсе происходящего в Народной Милиции. МГБ, типа, разберется. Не вижу подвижек.

3. 1/4 украинской рады отказывается от Минских. Впереди ВОЙНА. Армия украины окрепла, насыщена вооружением. Кем воевать, господа НАЧАЛЬНИКИ, будете? Необстрелянные алкаши из молодняка оборону держать будут? Власти опять уйдут в несознанку как в 14-том? Ополчение поднимать некому — Мозгового, Дремова, Конкина и других легендарных комбатов вы убрали. Раньше народ за идею вышел. Сейчас под знамя Филиппоненко не выйдет никто! Ваши красноармейцы что за 15 тыщ на наркоту остались, разбегутся в первом бою. Всех опытных и умных военспецов, вплоть до командиров батареи Градов и гаубиц, вы ЗАСТАВИЛИ уйти.

4. Леонид Иванович! Неужели Вы ничего не видите? МГБ только за таксистами гоняются???

Я патриот ЛНР. Но этот развал видеть больно… Зато Козлов Генерал-майор… Он хоть автомат в руках держал??? Как премьер-министр он, наверное, хороший,но… Если этот генерал нас в бой"…

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