Росіяни влаштували облаву: блогер розповів про масштабні перевірки і схеми в "ДНР"

Російські військові днями влаштували масштабні перевірки всіх присутніх на пункті пропуску "Олександрівка" з боку "ДНР", що у Донецькій області.

Про це у блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, росіяни приїхали на пост на трьох машинах преміумкласу "Volkswagen Multivan", і, не назвавшись, поклали працівників пункту пропуску обличчям на землю, а потім почали перевіряти документи і особисті речі у звичайних людей.

"Так кадрові російські військові нібито борються з корупцією на пунктах пропуску, де керівники "ДНР" заробляють на чергах. Це навіть не приховані схеми. Заплатив – проїхав, не заплатив – не поїхав. У чергового на пункті пропуску є зошит, куди записуються всі номери машин, що їдуть у бік України, а навпроти номера авто – сума, яку заплатили. У зворотній бік машина ще має "поділитися" придбаними товарами", – уточнив блогер.

Схеми в "ДНР"

За його словами, є ще одна категорія "бізнесменів", так звані "перевози", які за гроші перевозять або відвозять людей з території "ДНР". Останнім часом вони активно займаються населенням віком 50+.

"У більшості це пенсіонери, які отримують пенсію в "ДНР" 6-10 тисяч рублів, якщо це колишній шахтар. Або ж мінімальну – 4 тисячі. А потім їдуть в Україну і там ще отримують пенсію 7-9 тисяч гривень, якщо шахтар, або ж хоча б мінімальну від 1320 гривень. Виходить, що і "ДНР" слава, і в Україні теж слава теж! Ось так люди за зайву тисячу продають свою батьківщину", – зазначив блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ накрила схему подачок грошей для "Л/ДНР". Оперативники встановили, що кілька українських громадян за погодженням із представниками псевдореспублік зареєстрували структури для надання послуг "націоналізованим" підприємствам у "республіках".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!