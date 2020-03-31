Росіяни обстріляли українських військових на Донбасі: поранені двоє бійців ЗСУ

В результаті чергового обстрілу 31 березня з боку збройних формувань Російської Федерації два військовослужбовця Збройних Сил України отримали поранення.

Обстріли велися на Луганському напрямку, повідомляє прес-центр штабу ООС.

ЗСУ "Укрінформ"

"Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу", – сказано у повідомленні.

У штабі також повідомили, що українські військові відкрили вогонь у відповідь та подавили ворожу активність.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 30 березня від ворожої кулі снайпера загинув молодший сержант 57-ї ОМБр імені кошового отамана Костя Гордієнка 36-річний Володимир Мовчанюк.

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