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31 березня • оновлено в 19:43
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Росіяни обстріляли українських військових на Донбасі: поранені двоє бійців ЗСУ

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В результаті чергового обстрілу 31 березня з боку збройних формувань Російської Федерації два військовослужбовця Збройних Сил України отримали поранення.

Обстріли велися на Луганському напрямку, повідомляє прес-центр штабу ООС.

ЗСУ

ЗСУ

"Укрінформ"

"Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу", – сказано у повідомленні.

У штабі також повідомили, що українські військові відкрили вогонь у відповідь та подавили ворожу активність.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 30 березня від ворожої кулі снайпера загинув молодший сержант 57-ї ОМБр імені кошового отамана Костя Гордієнка 36-річний Володимир Мовчанюк.

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Місце
Україна
Теги
Донбас Збройні сили України ООС
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Шмаки рагу из ВСУшного гав-на, при попытке пройти минное поле подорвались 3 ВСУшника 1-200 и 2-300 это про сегодняшний день.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Драго Кувалда, а если бы они померли от короновируса, то не были бы х е р о я м и.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Про вчерашний обстрел, как оказалось горе вояки ВСУ очередной раз пытались соорудить боевой беспилотник , в итоге произошёл самоподрыв, один сдох и трое тяжёло ранены , на сайте РусВесна и Новости новороссии есть их фамилии.
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4
1
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Кроновирус вам, д е б и ла м, вылечит мозги.
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3
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Суспільство

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