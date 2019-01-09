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Олена Кудренко
Олена Кудренко
БлогерВсі статті автора

Росіянам погано в Німеччині, в США, в Лондоні. А знаєте, чому?

2.1т

Подивившись вперше за кілька місяців російські новини, мені стало все зрозуміло. Ось де ви раніше були!

- Томос в українців не справжній;

- Порошенко заснув у Філарета, його мучила спрага (після випивки, напевно), а ще він спіткнувся, намагаючись занести Томос в Софійський собор.

Тут зроблю невеличкий відступ. Може хтось дивиться випуски Яніни Соколової в жанрі "політична сатира"? Вона там докладно розповіла про дивний культ росіян навколо "склянки президента", "ліфта президента", і після цього мені більш зрозумілим став стиль їх новин - не про економіку, а про стакани. Не про соціалку, а про те, що хтось заснув або хтось спіткнувся. Правильно, навіщо дурницю народу показувати? Коли Порошенко позіхає - це важливіше для всієї Росії.

А ви знали, що в Німеччині настільки все погано з культурою, що виключно російський оркестр ... (та неважливо імені кого) оживляє своєю присутністю це глухе село?

Тут ще один відступ зроблю. Їм же там дуже погано. У сенсі - росіянам. Їм погано в Німеччині, погано в США, погано в Лондоні. Знаєте, чому?

- Мою дочку в американській школі вчать захищати себе від батьківського крику. Вона мені каже: не кричи на мене, а то розповім у школі! А у мене просто голос такий, я не можу тихо розмовляти ...

- Британці дуже погано готують. У них немає нормальної російської кухні (цікаво, чого б це вона була в Великобританії?). І ще вони страшенно нечистоплотні. В гості не запрошують, напевно тому що там брудно дуже.

Новини
А чем вам не нравится Порошенко?

- В Німеччині голосувати можна тільки за Путіна. Меркель же не йде з ним ні в яке порівняння!

Боже, як їм там погано. Як їх утискають, чому немає обслуговування російською мовою? ...

І знаєте, що? Це насправді велика біда. Коли люди біжать до кращого життя, а в Європі без російської мови, російського стилю життя і російського мату насправді дуже і дуже важко. Я думаю, російським посольствам потрібно провести якісну рекламну кампанію - з приводу того, де вони там знаходяться, як швидко можна зібрати документи на виїзд і повернутися в улюблену Росію. Туди, де по телевізору позіхає наш Порошенко, і тому кожному громадянину РФ стає тепло і радісно на душі.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

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Автор
Олена КудренкоОлена Кудренко
Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Путін
Місце
Україна
Тег
пропаганда
Джерело
Джерело:Facebook Олени Кудренко
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Стефан Мазепыч Бандершвайн
Стефан Мазепыч Бандершвайн
Смешная дурочка)))
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Табачук Микола
Табачук Микола
Хорошо в краю родном - пахнет сеном и говном.
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