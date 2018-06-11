Росія закрила кордон для автомобілів з України: названо причину

Російська сторона перестала пропускати через кордон вантажівки та легковики з території України.

Як повідомляє Держприкордонслужба, попередньою причиною непропуску і повернення автомобілів до РФ назвали нібито посилений контроль перед святкуванням Дня Росії.

Зокрема, скупчення вантажівок на виїзд з України спостерігається перед КПП "Сеньківка" у Чернігівській області. Станом на 12:00 у черзі було 85 вантажних автомобілів, 40 з яких оформили українські прикордонники.

"За минулу добу і сьогодні вранці працівники Федеральної прикордонної служби РФ у російському пункті пропуску "Нехотіївка", що навпроти пункту пропуску "Гоптівка", не пропустили на територію РФ і без будь-яких пояснень повернули в бік України понад 100 легкових автомобілів української реєстрації з громадянами України", - повідомили у Держприкордонслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 березня через збій програмного забезпечення Росія частково обмежила в'їзд фур з боку Харківської та Сумської областей.