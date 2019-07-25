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"Росія з нами не воює!" У Бердичеві побили бійця АТО: опубліковано відео

96.1т Читати матеріал російською

У місті Бердичів Житомирської області побили колишнього бійця АТО.

Відео інциденту опублікував журналіст Костянтин Андріюк. Конфлікт трапився під час обговорення війни на Донбасі.

Блогер Артур Сороченко не погодився з бійцем, що на сході України є війська Путіна. "Росія з нами не воює", — заявив він.

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Під час словесної перепалки бердичівець накинувся з ударами на АТОвця, однак той всіляко уникав бійки. Повідомляється, що нападник раніше був засуджений.

Чоловік, на якого напали

Чоловік, на якого напали

Скріншот

"Росія з нами не воює!" У Бердичеві побили бійця АТО

Скріншот

"Росія з нами не воює!" У Бердичеві побили бійця АТО

Скріншот

"Росія з нами не воює!" У Бердичеві побили бійця АТО

Скріншот

"Росія з нами не воює!" У Бердичеві побили бійця АТО

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі маршрутник принизив бійця АТО, відмовивши йому в проїзді за пільговим посвідченням.

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Україна
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Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Этот сидевшый блогер-недомерок явно получил заказ от титушек Кремля и продал свою задницу. Кремлёвские твари пытаются всячески дестабилизировать Украину. В этом году расходы на пропаганду были подняты в РФ на 3 миллиарда рублей
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Viking Ingwar
Viking Ingwar
Те, кто тут целыми сутками пишет комменты - ничего в жизни не могут. У них все время уходит на писанину. Лузеры обыкновенные.
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Северг Олег
Северг Олег
Прогнозируемо. Вам говорили что бить ваших АТОшников будут уже в очень скором времени, причём сами украинцы. Вы спорили. Вот смотрите - врали вам русские или нет ?
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Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Северг Олег, русские всегда лгут, даже ты сейчас. Эта аксиома не изменяется уже много веков. Об вашей лжи писали все нации во все века, например Наполеон, Бисмарк, Черчилль и т.д. и т.п.
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