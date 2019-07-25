"Росія з нами не воює!" У Бердичеві побили бійця АТО: опубліковано відео

У місті Бердичів Житомирської області побили колишнього бійця АТО.

Відео інциденту опублікував журналіст Костянтин Андріюк. Конфлікт трапився під час обговорення війни на Донбасі.

Блогер Артур Сороченко не погодився з бійцем, що на сході України є війська Путіна. "Росія з нами не воює", — заявив він.

Під час словесної перепалки бердичівець накинувся з ударами на АТОвця, однак той всіляко уникав бійки. Повідомляється, що нападник раніше був засуджений.

Чоловік, на якого напали Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі маршрутник принизив бійця АТО, відмовивши йому в проїзді за пільговим посвідченням.

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