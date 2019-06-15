"Зрадників ніде не люблять": Росія видала перші паспорти жителям Донбасу

Росія видала перші паспорти жителям окупованого нею Донбасу. Їх отримали 60 осіб в Ростовській області.

Як передає ТАСС, перед видачею документів жителів "Л/ДНР" зобов'язали пройти процедуру дактилоскопії (здачі відбитків пальців), а також принести присягу країні-агресору.

Першим паспорт РФ отримав 30-річний Євген Авдєєнко з Донецька. "Хвилююче від того, що ти перший взагалі отримуєш. Звичайно приємно, звичайно, радий, щасливий. Нарешті це сталося, я отримав російський паспорт", - сказав він.

Також російські ЗМІ публікують і інші коментарі жителів ОРДЛО, які, за їхніми словами, "дуже раді і відчувають захищеність".

"Тепер мені буде легше працювати і жити", - наводяться слова Сергія Влачуги з Макіївки.

"Найголовніше - це перспективи моїх дітей. За наявності паспорта громадянина РФ більше впевненості", - цитують жительку "ЛНР" Олену.

Жителі Донбасу отримали паспорти Росії ТАСС

Жителі Донбасу отримали паспорти Росії ТАСС

Жителі Донбасу отримали паспорти Росії ТАСС

Жителі Донбасу отримали паспорти Росії ТАСС

Жителі Донбасу отримали паспорти Росії ТАСС

Однак користувачі мережі негативно відреагували на таку новину, в тому числі і росіяни, які заявили, що їм доведеться "годувати нахлібників".

"Зрадників ніде не люблять", "Головне, почати з відбитків пальців, далі голод, злидні і за невдоволення кийками по спинках... Все це в перспективі", "Не даремно росіянам пенсійний вік підняли", "В совку ідіотів стало трохи більше", "Стаєте нікому не потрібними зрадниками", - обурені вони.

# РІА_Відео

У Ростовській області видали російські паспорти жителям Донбасу. У прибулих громадян ДНР і ЛНР зняли відбитки пальців і ознайомили з документами. Після цього вони склали присягу, і їм вручили паспорт і конституцію pic.twitter.com/qTNmQ5jZsn - РІА Новини (@rianru) 15 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!