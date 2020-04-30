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30 квітня • оновлено в 20:05
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Росія в ПАРЄ назвала "Л/ДНР" "незалежними республіками". Відео

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Під час онлайн-засідання Постійного комітету Парламентської асамблеї ради Європи віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой назвав тимчасово окуповані території Донбасу "незалежними республіками східної України".

Про це на своєму каналі в Telegram розповів народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Висловлення Толстого було пов'язано з ситуацією з коронавірусом на Донбасі. Зокрема, він заявив, що вона нібито "під контролем" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Крім того, він сказав: "Так само і в Криму та в усій Росії ситуація стабільна і не вимагає втручання української делегації".

Росія в ПАРЄ назвала "Л/ДНР" "незалежними республіками"

"Ось вам і повернули делегацію РФ в ПАРЄ. Вже і республіки незалежні (але при цьому він говорить від їхнього імені!) І Крим належить Росії. Саме тому ми повинні домагатися накладення санкцій на російську делегацію. А особисто Толстому хотів би побажати міцного здоров'я, воно стане в нагоді, коли потрібно буде термін у в'язниці відсиджувати за всі свої злочини", – написав Гончаренко.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лавров зробив скандальну заяву про русофобію в Україні. Він заявив, що її прищеплювали українцям задовго до 2014 року.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Олексій Гончаренко
Тег
ПАРЄ
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hunt andres
hunt andres
Вантус-гончаренко прохлюпал губишками:-))) Смешно.
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4
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Опять ка ке лов макнули в их же дэрьмо...)))
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Velkobroda Alla
Velkobroda Alla
за Одессу гочар давно должен сидеть в тюряге
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
рашафашисты мрази, кас трю лька, не в, а НА! Запомни, а лучше запиши. Учитывая твою дислексию, ты недалеко от мартышки ушла...)))
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3
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Юг Руси
Юг Руси
рашафашисты мрази, )))))))))))))))))))))
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