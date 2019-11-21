Головна Новини
21 листопада • оновлено в 16:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Росії спробували пояснити пропажу трусів і унітазів з українських катерів

1.6т
Читати матеріал російською

Федеральна служба безпеки Росії вилучила з захоплених у 2018 році біля Керченської протоки кораблів ВМС все обладнання і озброєння, оскільки вони виступають речовими доказами у справі.

Таке пояснення варварству росіян дав адвокат Микола Полозов, який представляє інтереси українських моряків, пише ТАСС.

"Що стосується обладнання, то воно демонтувалося ще взимку: радіонавігації, радіокерування, артилерійські боєприпаси, особиста стрілецька зброя моряків, деякі їх особисті речі, документи, комп'ютери, телефони були вилучені з кораблів. Багато з цих предметів залишаються в якості речових доказів у кримінальній справі", – поділився правозахисник.

Новини
Захоплення Росією українських кораблів: у Гаазі зробили перші кроки до Трибуналу

Росія розграбувала українські кораблі: з'явилося пояснення

Росія розграбувала українські кораблі: з'явилося пояснення

ВМС України

Полозов також розповів про подальшу долю обладнання.

"До того, як справу буде передано до суду, долю речових доказів визначає слідчий і своєю постановою може вивести з числа речових доказів все, що вважатиме за необхідне. У разі, якщо ця справа буде підходити до якогось фіналу, належна посадова особа, чи то слідчий, чи суддя, повинна буде визначити подальшу долю речових доказів", – пояснив він.

Полозов також нагадав, що Росія продовжує вважати і речовими доказами і самі кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і Яни Капу ".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Повернення українських кораблів Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Повернення українських кораблів Росією
Особа
Микола Полозов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
6
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги