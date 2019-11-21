У Росії спробували пояснити пропажу трусів і унітазів з українських катерів

Федеральна служба безпеки Росії вилучила з захоплених у 2018 році біля Керченської протоки кораблів ВМС все обладнання і озброєння, оскільки вони виступають речовими доказами у справі.

Таке пояснення варварству росіян дав адвокат Микола Полозов, який представляє інтереси українських моряків, пише ТАСС.

"Що стосується обладнання, то воно демонтувалося ще взимку: радіонавігації, радіокерування, артилерійські боєприпаси, особиста стрілецька зброя моряків, деякі їх особисті речі, документи, комп'ютери, телефони були вилучені з кораблів. Багато з цих предметів залишаються в якості речових доказів у кримінальній справі", – поділився правозахисник.

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Полозов також розповів про подальшу долю обладнання.

"До того, як справу буде передано до суду, долю речових доказів визначає слідчий і своєю постановою може вивести з числа речових доказів все, що вважатиме за необхідне. У разі, якщо ця справа буде підходити до якогось фіналу, належна посадова особа, чи то слідчий, чи суддя, повинна буде визначити подальшу долю речових доказів", – пояснив він.

Полозов також нагадав, що Росія продовжує вважати і речовими доказами і самі кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і Яни Капу ".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія передала Україні кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Процедура передачі суден відбулася 18 листопада о 12:00 за київським часом.

З'ясувалося, що Росія кораблі прибули в напіврозібраному стані і без бойового запасу.

Моряки заявили, що з борту забрали навіть їх особисті речі.

Командувач ВМС Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко заявив, що росіяни познімали на кораблях плафони, розетки і навіть унітази.

У ФСБ запевнили, що судна відправили в "нормальному стані".

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