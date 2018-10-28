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/Суспільство

Росія готує криваві акції проти євреїв в Україні - Муждабаев

3.3тЧитати матеріал російською

Перед виборами в Україні російські спецслужби можуть влаштувати провокації щодо євреїв.

Таку думку в своєму Facebook висловив журналіст Айдер Муждабаев. За його словами, "русскій мір" маніакальний і цинічний, тому йому нічого не заважає нагнітати ситуацію навколо антисемітизму в Україні.

"Гроші у Кремля не закінчилися, а значить — робота з представлення України країною, де "панує антисемітизм і страх розправ над євреями", продовжиться з попередньою силою. Якщо не з новою. Хочу звернути на це увагу українського суспільства і влади. Можливо, саме зараз з Росії будуть виділені транші на жорсткі, криваві антисемітські акції, а то у них кінці з кінцями не сходяться ( "антисемітизм лютує в Україні", а по факту -, нічого немає) ", - пише Муждабаев.

Журналіст упевнений, що до такого повороту повинні бути готові всі - і спецслужби, і представники єврейських організацій. Адже в нинішній ситуації "затишшя" РФ потрібен хаос в країні.

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"Будемо уважні до тих, хто безперервно триндить про "загрозу для євреїв" в Україні. Упевнений, що у цих людей з Москвою прямі і "робочі" зв'язку. Підпалені синагоги, убиті євреї їх московським контактам дуже потрібні. Я говорю це не як спецслужбіст , я нічого за фактами не знаю, а як медійник - суджу по нагнітаємій атмосфері. Руській пропаганді, російським гібридним військам в Україні критично потрібно те, про що я зараз пишу. Рекомендую поліції взяти під посилену охорону релігійні об'єкти іудаїзму. а спецслужбам стежити за кожним кроком /розмовами тих, з ким можуть координувати виконання і медійний супровід терористичних акцій", - підсумував Муждабаев.

Як раніше писав OBOZREVATEL, озвучені хитромудрі плани Росії на вибори в Україні в 2019 році.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Айдер Муждабаев
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Или вот ещё: Голос Америки: "....Американская правозащитная организация Антидиффамационная лига (Anti-Defamation League – ADL), обнародовала результаты исследования о распространении антисемитизма в мире. Самый низкий показатель уровня антисемитизма в мире был отмечен в Лаосе (0,2%), на Филиппинах (3%), в Швеции (4%) и Нидерландах (5%). (Один из корреспондентов на пресс-конференции поинтересовался, задавали ли участникам стран, где евреи практически не живут, вопрос, знают ли они, кто такие евреи?). В Великобритании уровень антисемитизма достигает 8%, в США – 9%, в России – 30%, в Украине – 38%. "
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
"..Министерство по делам диаспоры (Израиль) опубликовало 21 января 2018 года отчет о положении с антисемитизмом за 2017 год.Число антисемитских инцидентов на Украине увеличилось в 2017 году вдвое. Там же зафиксированы десятки случаев вандализма против еврейских памятников и могил, а также в синагогах и еврейских центрах, прежде всего в Одессе. Такая тенденция происходит на фоне усиливающихся националистических настроений в этой стране."
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Больной, как и все хохлы...
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