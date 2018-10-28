Росія готує криваві акції проти євреїв в Україні - Муждабаев

Перед виборами в Україні російські спецслужби можуть влаштувати провокації щодо євреїв.

Таку думку в своєму Facebook висловив журналіст Айдер Муждабаев. За його словами, "русскій мір" маніакальний і цинічний, тому йому нічого не заважає нагнітати ситуацію навколо антисемітизму в Україні.

"Гроші у Кремля не закінчилися, а значить — робота з представлення України країною, де "панує антисемітизм і страх розправ над євреями", продовжиться з попередньою силою. Якщо не з новою. Хочу звернути на це увагу українського суспільства і влади. Можливо, саме зараз з Росії будуть виділені транші на жорсткі, криваві антисемітські акції, а то у них кінці з кінцями не сходяться ( "антисемітизм лютує в Україні", а по факту -, нічого немає) ", - пише Муждабаев.

Журналіст упевнений, що до такого повороту повинні бути готові всі - і спецслужби, і представники єврейських організацій. Адже в нинішній ситуації "затишшя" РФ потрібен хаос в країні.

"Будемо уважні до тих, хто безперервно триндить про "загрозу для євреїв" в Україні. Упевнений, що у цих людей з Москвою прямі і "робочі" зв'язку. Підпалені синагоги, убиті євреї їх московським контактам дуже потрібні. Я говорю це не як спецслужбіст , я нічого за фактами не знаю, а як медійник - суджу по нагнітаємій атмосфері. Руській пропаганді, російським гібридним військам в Україні критично потрібно те, про що я зараз пишу. Рекомендую поліції взяти під посилену охорону релігійні об'єкти іудаїзму. а спецслужбам стежити за кожним кроком /розмовами тих, з ким можуть координувати виконання і медійний супровід терористичних акцій", - підсумував Муждабаев.

Як раніше писав OBOZREVATEL, озвучені хитромудрі плани Росії на вибори в Україні в 2019 році.