Головна Новини
29 лютого • оновлено в 19:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Російську блогерку зацькували через смерті в лазні

6.2т
Читати матеріал російською

Російську блогерку Катерину Діденко, на чиєму дні народженні в лазні загинули троє осіб, зацькували в соцмережах.

Користувачі мережі обурено писали, що Діденко, як провізор, повинна була знати про небезпечні властивості сухого льоду, через який загинули люди. Під її постами в Instagram висловлювали сумніви, що вона розбирається в ліках, про які стільки пише.

Через цькування в мережі Діденко спершу видаляла негативні коментарі, а потім і зовсім закрила їх.

"Віддай дітей, поки не вбила": російську блогерку зацькували через смерті в лазні

Скріншот

"Імбеціальна, здай дітей в опіку, поки не вбила дітей бальзамом Бітнер. Сподіваюся ти сядеш далеко і надовго. На тобі три трупи висять. Забудь про свої вії, в тюрмі будеш мило роняти", "Горе провізор", – обурювалися в мережі.

"Віддай дітей, поки не вбила": російську блогерку зацькували через смерті в лазні

Скріншот

"Віддай дітей, поки не вбила": російську блогерку зацькували через смерті в лазні

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
6
Смішно
3
Цікаво
13
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги