"Віддай дітей, поки не вбила": російську блогерку зацькували через смерті в лазні

Російську блогерку Катерину Діденко, на чиєму дні народженні в лазні загинули троє осіб, зацькували в соцмережах.

Користувачі мережі обурено писали, що Діденко, як провізор, повинна була знати про небезпечні властивості сухого льоду, через який загинули люди. Під її постами в Instagram висловлювали сумніви, що вона розбирається в ліках, про які стільки пише.

Через цькування в мережі Діденко спершу видаляла негативні коментарі, а потім і зовсім закрила їх.

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"Імбеціальна, здай дітей в опіку, поки не вбила дітей бальзамом Бітнер. Сподіваюся ти сядеш далеко і надовго. На тобі три трупи висять. Забудь про свої вії, в тюрмі будеш мило роняти", "Горе провізор", – обурювалися в мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 лютого в Москві на вечірці російської блогерки Катерини Діденко загинули три людини.

Пізніше Діденко опублікувала відео, де повідомила про загибель свого чоловіка і двох друзів.

З'явилося останнє відео перед трагедією в лазні в Москві

Також в Росії слідчі з'ясували, що сухий лід в баню, де загинули троє людей, привіз чоловік блогерша Діденко.

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