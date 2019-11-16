Російські найманці зазнали масштабних втрат на Донбасі: в ООС назвали цифри

Впродовж тижня с 8 листопада по 15 листопада у війні на сході України російські найманці втратили 28 осіб.

Як повідомили на офіцйній сторінці операції О'єднаних сил у Facebook, з них понад 10 було ліквідовано.

"За даними розвідки, у період з 8 по 15 листопада в зоні проведення ООС на Донбасі втрати російських незаконних збройних формувань склали 28 осіб. При цьому щонайменше 12 бойовиків було ліквідовано, ще 16 – санітарні втрати", – зазначили у штабі ООС.

Війна на Донбасі day.kyiv.ua

"У разі загрози життю та здоров’ю, спроб захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", - наголосили у штабі.

Як писав OBOZREVATEL, один український воїн був поранений внаслідок бойових дій на Донбасі в понеділок, 11 листопада.

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