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16 листопада • оновлено в 15:01
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Російські найманці зазнали масштабних втрат на Донбасі: в ООС назвали цифри

5.1т
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Впродовж тижня с 8 листопада по 15 листопада у війні на сході України російські найманці втратили 28 осіб.

Як повідомили на офіцйній сторінці операції О'єднаних сил у Facebook, з них понад 10 було ліквідовано.

"За даними розвідки, у період з 8 по 15 листопада в зоні проведення ООС на Донбасі втрати російських незаконних збройних формувань склали 28 осіб. При цьому щонайменше 12 бойовиків було ліквідовано, ще 16 – санітарні втрати", – зазначили у штабі ООС.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

day.kyiv.ua

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"У разі загрози життю та здоров’ю, спроб захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", - наголосили у штабі.

Як писав OBOZREVATEL, один український воїн був поранений внаслідок бойових дій на Донбасі в понеділок, 11 листопада.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
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hunt andres
hunt andres
Штырлиц скромничает. 280. Не иначе)))
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коршун федот
коршун федот
Шановні панове-українці. Зараз, щоб підняти собі настрій-почитайте коментарі вимираючої раси- ла потніків-дармоїдів, мо.кшво мо.скал.ьської дегенерації..Підніміть собі настрій, посмійтеся з орангутангів!!! А це – до бид.ла. -Ман.гал.оидные ма.нгал.оиды!!! Анукась - вместе промангало.идте есче чЯгойта! Зараннее БГГГАААААА!!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Это уже даже не смешно...
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