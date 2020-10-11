ВАМ, ЛЮБИТЕЛІ КРЕМЛІВСЬКОЇ "ВАКЦИНИ ВІД КОВІДА"

Чи не могли б ви, упороті любителі кремлівської "вакцини від ковіда", ненадовго включити мозок і відповісти собі на одне дуже просте питання?

Так?

Тоді поїхали.

Якщо ви не зовсім в курсі, то повідомляємо, що в Росії вже четвертий день фіксується різке зростання нових випадків захворюваності-смертності від ковід-інфекції.

І кількісні показники вже перекрили весняні рекорди, подолавши позначку в 13 000 випадків за добу.

При цьому російські лікарі стверджують, що зростання буде тривати ще не менше двох тижнів.

Дійшовши до 17-20 тисяч заражень на добу.

І це при тому, що багато західних експертів вважають, що Кремль навмисне занижує реальні цифри.

Так ось, на тлі цього зростання ЖОДНА з російських ЗМІ не повідомило, що десь розпочато масову вакцинацію населення російською вакциною "Супутник-V".

Яку так успішно нібито випробували на собі Володимир Жириновський, дочка Путіна, а також кум Путіна - народний депутат України Віктор Медведчук з родиною.

Який запропонував кремлівському куму почати поставки цього зілля в Україну.

А тепер, упороті любителі російської "вакцини від ковіда" питання:

Чому в РФ, де була зареєстрована "перша в світі ефективна вакцина від ковіда", не проводиться масова вакцинація? ...

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