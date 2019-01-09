Російська церква без Томосу: по РПЦ завдали потрійного удару

Російська православна церква не втомлюється люто критикувати створення незалежної автокефальної церкви в Україні. Незважаючи на отримання Томосу, священики РПЦ звинувачують ПЦУ в "неканонічності" і "незаконності". А Патріарх Кирил називає ПЦУ "розкольниками".

Чому так реагує Москва і чи законна сама Російська православна церква — розбирався OBOZREVATEL.

РПЦ неканонічна?

Російська православна церква хоч і отримала номінальну автокефалію ще в 15 столітті, але фактично відтоді живе без Томосу. Століттями це питання так чи інакше піднімалося у церковних колах, але без особливого резонансу.

Але у зв'язку з подіями навколо української автокефалії, а також розриву євхаристійного спілкування між Константинополем і Москвою, тема знову вийшла на перший план. Фактично старт автокефалії РПЦ дала так звана Флорентійська унія, прийнята ще в середині 15 століття.

Річ у тому, що Папа Римський Євгеній IV ініціював у 1448 році Собор, який повинен був об'єднати католиків і православних. Там обговорювалися головні протиріччя серед християн, у тому числі й верховенство Папи Римського.

Патріарх Ієремія II Досьє

У Москві не визнали збори й вирішили самостійно обрати собі митрополита, назвали його "Митрополитом Московським і Всієї Русі" і вибрали Іона. Відірване від Константинополя правління тривало до кінця 16 століття. Так, у 1588-1589 роках Вселенський Патріарх Ієремія II під час поїздки в Москву був змушений визнати там автокефалію.

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"Це був візит у Москву, в першу чергу для богослужіння і знайомства із місцевими парафіями та мирянами. Царський уряд на місці затримав його з метою отримати грамоту про автокефалію. Зрозуміло, що процес офіційного надання Томосу — це процес колегіальний, засідання Синоду і всі необхідні офіційні тонкощі. Тут людина їде в інших справах, а з нього вибивають надання автокефалії для Москви", — пояснив історію процесу OBOZREVATEL Митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній.

За словами митрополита, в Москві вирішили "натиснути" на Патріарха і через декілька місяців вимушеної ізоляції в Москві він пішов на поступки боярам. Офіційно ж незалежність РПЦ була підтверджена через декілька років.

Так, у 1593 році в Константинополі Священний Синод визнав автокефалію РПЦ. Щоправда, як розповів OBOZREVATEL релігієзнавець Ігор Козловський, Москва отримала не Томос у нинішньому розумінні, а спеціальну грамоту.

Патріарх Кирил

"У них немає Томосу, але є грамота, видана у свій час для визнання їх канонічної церквою. У цій грамоті дійсно є положення, які обмежують їхні межі тими митрополіями і єпархіями, діючими в той час у Московському царстві", — пояснив релігієзнавець.

Рішення відокремитися від Константинополя багато в чому було продиктоване геополітичними мотивами. По-перше, у цей період країна вела активні бойові дії, у тому числі брала участь у Лівонській війні, а також розширювала свої землі на схід. Власна церква багато в чому стала духовною та ідеологічною основою для жителів нових земель.

По-друге, правителям у Москві було важливо зміцнити в країні самодержавство, яке зміцнилося саме за правління царя Івана Грозного. Свій Митрополит на престолі мав посилити легітимність правлячої верхівки у Росії.

Чому Москва незадоволена Томосом для України?

Для Москви незалежна українська церква — велика проблема. По-перше, до моменту створення ПЦУ Російська православна церква налічувала у світі приблизно 100 мільйонів прихожан.

За даними дослідження Центру Разумкова за квітень 2018 року, майже 13% опитаних українців вважають себе прихожанами УПЦ МП. Це приблизно 4-5 мільйонів чоловік. У країні також діють до 12 тисяч парафій, це третина від усіх парафій, афілійованих із РПЦ.

У разі масового переходу, Російська церква буде стрімко втрачати мирян. До того ж окремі парафії уже віддають перевагу ПЦУ.

По-друге, це "ідеологічний удар" по РПЦ. Можна по-різному оцінювати прямий вплив керівництва України на процес створення автокефалії — як передвиборчий піар чи реальне бажання об'єднати православ'я, але фактично в Україні народилася самостійна структура. Крім цього, рівноправна серед інших церков. Через деякий час ідея захисту "русского міра" і "православних росіян" серед кремлівських політиків може втратити актуальність.

"На думку ляльководів та на думку президента України, цей собор повинен був об'єднати усіх і створити єдину для усієї України православну церкву. А що вийшло? А вийшло те, що просто два розкольницькі угруповання об'єдналися", — нервово прокоментував українську автокефалію Патріарх Кирил.

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По-третє, позиція РПЦ як одного із можливих лідерів православ'я підірвана. З огляду на величезну кількість прихожан, а також політичний і фінансовий вплив, РПЦ і Росія у цілому претендували на лідерство в світі. Але після створення ПЦУ про статус претендента мова не йде. А з огляду на розрив із Константинополем і припинення євхаристійного спілкування, можна говорити й про ізоляцію РПЦ.