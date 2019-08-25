Російська пропаганда попалася на фейку з Кравчуком і гімном України

Російські пропагандистські ЗМІ масово поширили новини з брехливим заголовком про першого президента України Леоніда Кравчука і гімн нашої країни.

"Кравчук пояснив безглуздя українського гімну" - так назвали топові рупори Кремля свої заяви. Хоча в інтерв'ю першого президента йшлося про стару редакцію, якою вже давно не користуються (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"Правильно и, а не а: ще не вмерли України і слава, і воля. Тобто, не померли слава і воля країни, а не ще не вмерла Україна", - пояснив політик зміст тексту.

Він також зазначив, що в словах "слава і воля" тоді не було б граматичного зв'язку.

"Коли його стверджували, люди бачили, що тут є повне нестикування, але не той час був, щоб сперечатися про літери", - додав Кравчук.

Леонід Кравчук скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня Україна відсвяткувала 28-й День Незалежності. Різноманітні заходи, концерти і фестивалі пройшли у всіх регіонах країни.

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