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Російська пропаганда попалася на фейку з Кравчуком і гімном України

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Російські пропагандистські ЗМІ масово поширили новини з брехливим заголовком про першого президента України Леоніда Кравчука і гімн нашої країни.

"Кравчук пояснив безглуздя українського гімну" - так назвали топові рупори Кремля свої заяви. Хоча в інтерв'ю першого президента йшлося про стару редакцію, якою вже давно не користуються (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"Правильно и, а не а: ще не вмерли України і слава, і воля. Тобто, не померли слава і воля країни, а не ще не вмерла Україна", - пояснив політик зміст тексту.

Він також зазначив, що в словах "слава і воля" тоді не було б граматичного зв'язку.

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"Коли його стверджували, люди бачили, що тут є повне нестикування, але не той час був, щоб сперечатися про літери", - додав Кравчук.

Леонід Кравчук

Леонід Кравчук

скріншот відео

Російська пропаганда попалася на фейку з Кравчуком і гімном України
Російська пропаганда попалася на фейку з Кравчуком і гімном України
Російська пропаганда попалася на фейку з Кравчуком і гімном України
Російська пропаганда попалася на фейку з Кравчуком і гімном України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня Україна відсвяткувала 28-й День Незалежності. Різноманітні заходи, концерти і фестивалі пройшли у всіх регіонах країни.

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Особа
Леонід Кравчук
Тег
гімн України
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Премьер Медведев поручил проработать вопрос о введения в России четырехдневной рабочей недели. А то 5 дней в неделю играть в бадминтон уже невмоготу.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Смею вас заверить в России всем накакать на высказывания этого дурачка...абсолютно всем...
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a alexeyon
a alexeyon
Сироткин Андрюха, -да, ладно тебе упоротое ольгинское чмо ты... тебе не накакать ))) если комментируешь за 11 рублей с коммента.....ахахахаха....
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Semenov Igor
Semenov Igor
Сироткин Андрюха, Вы совершенно правы - накакать на его заявления, как и на заявления других, которых тысячи там....
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