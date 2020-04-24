Песець та Зе: за тестуванням на COVID-19 Україна зайняла місце нижче ПАР та В'єтнаму

Від успішних борців із коронавірусом Україна за тестуванням громадян відстає вже в 10-15 разів. Cтатистика свідчить: у середньому в європейських державах робиться близько 20 тестів на тис. мешканців, то в Україні всього 1,6 теста на тис. українців. Тоді як в Ісландії проводяться 124,47 теста/1000, тобто в 78 разів більше. У 78, Карл!

Кількість зроблених тестів – один із найголовніших показників того, наскільки глибоко влада контролює пандемічну обстановку, може вчасно реагувати на осередки займання інфекції і своєчасно надавати кваліфіковану медичну допомогу хворим. Так ось спойлер: не вірте Офісу президента, який стверджує, що 1,6 – це прийнятний показник.

Весь інтернет сповнений скаргами співгромадян, які розповідають про те, що до останнього часу хворим на коронарну інфекцію масово відмовляли в тестуванні, через що багато хворих "згорали" буквально за кілька днів. Тільки у квітні ситуація почала змінюватися.

Що відбувається, і наскільки сильно Україна відстає від інших країн у боротьбі з пандемією, – в матеріалі OBOZREVATEL.

Статистика в усьому світі

На жаль, Україна очолила антирейтинг країн за співвідношенням проведених тестів до чисельності населення. Ніде на європейському континенті не роблять тестів менше, ніж у нас.

Навіть економічно слабша Молдова випереджає Україну, маючи статистику в 2,9 на тисячу. У Росії, незважаючи на проблеми з великою кількістю заражених, також вирішили масово перевіряти людей.

Відомо про 2,4 млн тестів, а це 16,4 тестів на 1 тис росіян. Польща показує відносно непогані цифри – 6,3 на 1 тисячу осіб.

Кількість тестів

Одним із лідерів із боротьби з коронавірусом є Німеччина (на ряду з Португалією, Швейцарією), яка зробила більше 2 млн тестів для своїх громадян. Це приблизно 24,7 на 1 тисячу осіб.

І саме тому в країні є позитивна динаміка згасання пандемії, а влада, хоч і акуратно, але вже налаштована знімати карантинні обмеження. Із середини квітня там уже відкрили частину магазинів, на черзі – деякі школи та університети.

Гарні результати демонструють в Італії – півтора мільйона тестів і співвідношення 25 тестів на 1 тисячу осіб. В Іспанії ситуація трохи гірша – 930 тисяч тестів і співвідношення 19,9 до тисячі осіб, Чехія з показником у 18,2, Словаччина – 10,5, Франція – 7,1.

У Європі роблять в рази більше тестів, ніж в Україні

До речі, через відносно невелику кількість проведених тестів піддаються критиці і багато європейських лідерів. Наприклад, британське видання Daily Mail критикує уряд країни за надзвичайно низькі показники в 8,2 тестів на 1 тис. Журналісти підбили свою статистику, порівняли дані з іншими країнами світу. Виявилося, що Британія пасе задніх.

І влада зарухалась. Від сьогоднішнього дня рядові британські робочі отримають вільний, безкоштовний доступ до тестів на коронавірус. В уряді впевнені, що цей крок прямо допоможе перемогти пандемію.

Цікавий і досвід Південної Кореї. У країні за кілька тижнів провели близько 400 тисяч тестів й істотно сповільнили поширення вірусу. Зараз там роблять набагато менше перевірок, але і кількість заражених поменшала – з 10,7 тисяч хворих уже 8,4 тисячі одужали, а померло 240 осіб. Кров на перевірку у жителів брали прямо на вулицях, а загальна кількість тестів ще в кінці березня досягала 15 тисяч на добу.

У Кореї перевіряють на COVID прямо на вулицях

Як тестують на коронавірус

У нашій країні тільки офіційно 7170 хворих. Як показує практика – точну кількість хворих не знає ніхто.

Єдиний шлях хоч якось дізнатися правду – провести масові ПЛР-тести, тобто лабораторно досліджувати кров пацієнта. За останніми даними, таких тестів в Україні було зроблено всього 72296 і це дуже мало.

Це приблизно 1,6 тисячі досліджень на 1 млн населення, або всього 1,6 на 1 тисячу українців. Формально, тестів більше, оскільки згідно з повідомленнями Міністерства охорони здоров'я, щодня в країні проводиться понад 5 тисяч таких досліджень на всю 38-мільйонну країну. Але часто ПЛР-дослідження проводяться повторно, а для хворих на коронавірус згадані тести можуть проводитися 3-4 рази.

Наприклад, 21-річному киянину Віктору Фантаєву перед тим, як поставити діагноз коронавірусної інфекції, лікарі зробили цілих 2 тести. Один у місцевій поліклініці, другий після потрапляння до міської лікарні №4. Ще два "контрольних" уже при виписці. В цілому за 3 тижні це 4 тести і виходячи зі статистики МОЗ незрозуміло, рахували їх як за один, конкретному пацієнтові, чи ні.

Аналогічно розповідає й народна депутатка Ганна Скороход, яка потрапила в лікарню з COVID-19 разом зі своєю новонародженою дитиною. За період хвороби вона неодноразово здавала тести, оскільки лікарі контролювали її стан. Тобто, фактично, пропорція 1,6 тестів/1 тис. громадян явно завищена, і реально потрібно, зі свого боку, ділити на 3. Тобто виходить, тестування проведено тільки в 0,53 громадян із тисячі.

Саме тому реальну кількість проведених тестів можна сміливо ділити на 2-3 рази, щоб визначити кількість громадян, які піддавалися дослідженню.

Питання масштабного тестування дуже важливе. Воно прямо впливає на ефективність боротьби з хворобою. Чим більше людей перевірити, тим вагоміша інформація у контролюючих органів. Епідеміологи можуть відстежити хід хвороби і вчасно мінімізувати масштаби зараження.

Якщо ж точних даних немає – коронавірус неймовірно складно контролювати, а тим більше подолати, вчасно виявляти як осередки масштабного зараження, так і нових заражених пацієнтів.

Саме тому, якщо влада в Україні планує оперативно та без особливих труднощів подолати пандемію коронавірусу – потрібно ініціювати масштабне тестування населення. "Підняти" Україну з останнього місця Європи і збільшити кількість ПЛР-перевірок мінімум у 10-20 разів.

Можливо, тоді ми дійдемо до рівня Німеччини чи Південної Кореї, які успішно справляються з поширенням вірусу. Адже, якщо усвідомлено приховувати проблему та пасти задніх, то коронавірус уже точно сам не піде.

Але особливо турбує поведінка Офісу президента в цій ситуації, яка намагається грати роль за сценарієм "Все хорошо, прекрасная маркиза". Тоді як значній кількості пацієнтів з підозрою на COVID-19 останнім часом відмовляли в дослідженнях, офіційні особи країни переконували країну в тому, що "ситуація під контролем", і "у збільшенні кількості дослідження немає необхідності". Необхідність є, якщо ми хочемо лікувати наших громадян, а не просто позакривати їх по домівках і ховати "звичайних померлих від пневмонії".

Говорячи мовою "Кварталу-95" – це писець, звір такий, і він підкрався непомітно. Стежку йому проклали некомпетентність та розгубленість нашої влади. Вона, ця влада, вийшла з телевізора через Інстаграм і опинилася сам на сам із реальністю під назвою "COVID-19", але потішатися над президентом і стати ним, як виявилося, це зовсім різні речі. Тому нас поки переконують, що останнє місце в Європі, навіть гірше ПАР і В'єтнаму, цього достатньо для нас, виборців Зе.

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