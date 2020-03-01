Ризикував життям: з'явилося показове відео порятунку собаки підлітком на Львівщині

13-річний Максим Василишин, який проповз 20 метрів вузьким тунелем теплотраси та отримав опіки рук, рятуючи чужого собаку, розповів деталі героїчної спецоперації.

Відео поділилися у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Там розповіли, що інцидент трапився, коли школяр разом з друзями повертався зі школи і зустрів жінку, яка просила про допомогу, оскільки її собака Арчі застряг у теплотрасі. Хлопець вирішив спуститись і врятувати тварину (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

Підліток розповів, що у теплотрасі було мало повітря та місця, однак, незважаючи на це, він вирішив допомогти.

"Було дуже мало місця, також там були кістки різних тварин, повітря було дуже мало, однак, в думках собі казав, що поки я його не витягну, я не хочу вилазити сам, адже хотілося допомогти, бо шкода тварину", – розповів юний герой

Керівництво обласної ДСНС нагородило його грамотою за героїзм. Втім там попередили, що подібні вчинки смертельно небезпечні, і закликали у подібних випадках одразу звертатись до екстрених служб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Тулі (Росія) 14-річний школяр отримав удар струмом, коли намагався дістати кошеня, яке застрягло в трансформаторній будці.

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