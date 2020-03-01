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1 березня • оновлено в 21:24
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Ризикував життям: з'явилося показове відео порятунку собаки підлітком на Львівщині

1.8т
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13-річний Максим Василишин, який проповз 20 метрів вузьким тунелем теплотраси та отримав опіки рук, рятуючи чужого собаку, розповів деталі героїчної спецоперації.

Відео поділилися у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Там розповіли, що інцидент трапився, коли школяр разом з друзями повертався зі школи і зустрів жінку, яка просила про допомогу, оскільки її собака Арчі застряг у теплотрасі. Хлопець вирішив спуститись і врятувати тварину (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

Підліток розповів, що у теплотрасі було мало повітря та місця, однак, незважаючи на це, він вирішив допомогти.

З'явилося показове відео порятунку собаки підлітком на Львівщині

"Було дуже мало місця, також там були кістки різних тварин, повітря було дуже мало, однак, в думках собі казав, що поки я його не витягну, я не хочу вилазити сам, адже хотілося допомогти, бо шкода тварину", – розповів юний герой

Керівництво обласної ДСНС нагородило його грамотою за героїзм. Втім там попередили, що подібні вчинки смертельно небезпечні, і закликали у подібних випадках одразу звертатись до екстрених служб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Тулі (Росія) 14-річний школяр отримав удар струмом, коли намагався дістати кошеня, яке застрягло в трансформаторній будці.

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Автор
Гліб Іванов
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