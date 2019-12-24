"Вечір згоди і єднання": Зеленський привітав українців із католицьким Різдвом

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 грудня, привітав українців із Святвечором і наступаючим католицьким Різдвом Христовим.

Відповідне звернення опублікувала в соцмережах його пресслужба.

"Мільйони людей в усьому світі сьогодні збираються сім'ями, щоб разом провести Святвечір і зустріти першу зірку. Вона сповіщає про Різдво Христове. В це світле свято забудемо про чвари. Це вечір згоди і єднання. Кожен з нас хоче, щоб якомога швидше в кожен український дім прийшов мир. Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас, із нашого прийняття один одного, поваги, з нашого вміння любити", – сказано в заяві.

Зеленський привітав українців із католицьким Різдвом

"Нехай світло першої Різдвяної зірки принесе щастя і благополуччя в кожну сім'ю. З Різдвом Христовим!" – підсумував президент.

Раніше OBOZREVATEL писав, що категорично не можна робити в день католицького Різдва 25 грудня.

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