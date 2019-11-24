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24 листопада • оновлено в 22:05
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"Відрив від історичного коріння!" У мережі розгорілася запекла дискусія через Різдво в Україні

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Українці не змогли прийшли до єдиної думки про те, чи варто святкувати Різдво в країні за григоріанським календарем – 25 грудня.

Так, користувачі Facebook влаштували запеклу дискусію під публікацією OBOZREVATEL про відповідну заяву глави ПЦУ митрополита Епіфанія.

"У повсякденному житті користуємося григоріанським календарем, але чомусь Різдво святкуємо за юліанським", "У всіх цивілізованих країнах спочатку піст, потім Різдво, а потім вже Новий рік. У нас навпаки", – написали фоловери.

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Епіфаній запропонував перенести Різдво в Україні

Епіфаній запропонував перенести Різдво в Україні

Колаж

Деякі навпаки виступили проти зміни традицій. "Хоч і згоден, але вважаю, що народ ще не готовий і не прийме це", "Відрив від історичного коріння", – такі коментарі залишили користувачі.

"А яка різниця коли святкувати. Персонаж-то вигаданий", – зазначив один із коментаторів.

Ілюстрація. Різдво

Ілюстрація. Різдво

Подробности

"Відрив від історичного коріння!" У мережі розгорілася запекла дискусія через Різдво в Україні

Скріншот

"Відрив від історичного коріння!" У мережі розгорілася запекла дискусія через Різдво в Україні

Скріншот

"Відрив від історичного коріння!" У мережі розгорілася запекла дискусія через Різдво в Україні

Скріншот

"Відрив від історичного коріння!" У мережі розгорілася запекла дискусія через Різдво в Україні

Скріншот

"Відрив від історичного коріння!" У мережі розгорілася запекла дискусія через Різдво в Україні

Скріншот

"Відрив від історичного коріння!" У мережі розгорілася запекла дискусія через Різдво в Україні

Скріншот

"Відрив від історичного коріння!" У мережі розгорілася запекла дискусія через Різдво в Україні

Скріншот

"Відрив від історичного коріння!" У мережі розгорілася запекла дискусія через Різдво в Україні

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 10 січня 2019 року в розпорядженні №7-р рекомендував роботодавцям перенести робочий день із понеділка 6 січня на суботу 11 січня. Тож на різдвяні свята українці можуть отримати шанс відпочивати чотири дні поспіль (із 4 по 7 січня).

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Читайте всі новини по темі "Різдво" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Різдво
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Тег
перенос Різдва
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
а чому переносити Різдво, якщо був перенесен новий рік ? _ кумедні _ питають, -а що ти робиш? відповідає, - шукаю? питають, - а де згубив? каже, - там, але тут світліши шукати.... в нас своя історія і своє коріння, щодо етнічності. новий рік має бути за каноном 14, а не тоді, коли всі святкують, всі можуть вирішити що в літку їм прикольніше святкувати, до чого тут як всі. правильно як за каноном має бути ☝
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an and
an and
Crimea Yalta, так вы новый год 14 празднуете? Тогда конечно и вопроса нет
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Mega Death
Mega Death
Селюки, а вы и 25 и 07 празднуйте))) Чего париться то? Вам сектантам проклятым, какая разница. В этом году 25, в следующем 7-го и так по кругу)) Весело же))
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an and
an and
Mega Death, тогда уж почти весь мир христианский "селюки" по вашему. Кто оскорбляет большинство христиан всего мира, тот уже по определению от лукавого
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