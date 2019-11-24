"Відрив від історичного коріння!" У мережі розгорілася запекла дискусія через Різдво в Україні

Українці не змогли прийшли до єдиної думки про те, чи варто святкувати Різдво в країні за григоріанським календарем – 25 грудня.

Так, користувачі Facebook влаштували запеклу дискусію під публікацією OBOZREVATEL про відповідну заяву глави ПЦУ митрополита Епіфанія.

"У повсякденному житті користуємося григоріанським календарем, але чомусь Різдво святкуємо за юліанським", "У всіх цивілізованих країнах спочатку піст, потім Різдво, а потім вже Новий рік. У нас навпаки", – написали фоловери.

Епіфаній запропонував перенести Різдво в Україні Колаж

Деякі навпаки виступили проти зміни традицій. "Хоч і згоден, але вважаю, що народ ще не готовий і не прийме це", "Відрив від історичного коріння", – такі коментарі залишили користувачі.

"А яка різниця коли святкувати. Персонаж-то вигаданий", – зазначив один із коментаторів.

Ілюстрація. Різдво Подробности

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 10 січня 2019 року в розпорядженні №7-р рекомендував роботодавцям перенести робочий день із понеділка 6 січня на суботу 11 січня. Тож на різдвяні свята українці можуть отримати шанс відпочивати чотири дні поспіль (із 4 по 7 січня).

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