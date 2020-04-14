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14 квітня • оновлено в 07:24
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Ринки в Україні знову закрили на час карантину

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Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вирішив скасувати власну постанову, якою за певних умов дозволялася робота ринків під час карантину.

Уже з 14 квітня заборона продовжила діяти. Деталі Ляшко розповів в ефірі програми "Свобода слова" у понеділок, 13 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Із завтрашнього дня моя постанова, яка прописує умови, як відкриватися ринку, буде визнана нечинною", – сказав він.

Ринки в Україні знову закрили на час карантину

Ринки в Україні знову закрили на час карантину

Ляшко пояснив, що дозвіл на роботу ринків було введено для того, щоб українці мали доступ до більш дешевих продуктів. Однак було виявлено ряд порушень і зловживань, які змусили головного санлікаря скасувати постанову.

"Хоча було чітко прописано, коли можна відкривати, як керівництво ринку має забезпечити як і відвідувачів, так і працівників ринку засобами індивідуального захисту, але у нас зараз шалені порушення", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОЗ дозволив роботу ринків в Україні за дотримання умов карантину.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Карантин в Україні
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
карантин
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