Ринки в Україні можуть відразу закрити після відкриття: МОЗ назвало умову

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, незважаючи на проєкт дозволу продовольчим ринкам працювати, який буде розглянутий Кабінетом міністрів, у разі порушення правил їх закриватимуть знову.
Подробиці він розкрив на брифінгу в середу, 29 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"У нас є Держпродспоживслужба, вона контролюватиме дотримання на ринках карантинних заходів. Питання контролю за тим, щоб все було в рамках встановлених Кабміном правил, – цим буде займатися Держпродспоживслужба. Крім того, якщо виникнуть серйозні порушення на ринках, їй буде надано право закрити їх. Для нас здоров'я громадян – дуже важливе, ми не можемо допустити спалахів COVID-19 через порушення правил, які були встановлені фахівцями", – попередив міністр.
Ринки в Україні можуть відразу закрити після відкриття
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 квітня президент Володимир Зеленський доручив уряду відкрити ринки, робота яких була припинена через введений карантин під час епідемії COVID-19.
Глава МОЗ Степанов назвав це серйозним кроком до послаблення карантину та закликав дотримуватися всіх профілактичних вимог.
Нагадаємо, 27 квітня відбулися пікети представників малого бізнесу в Чернівецькій та Вінницькій областях у зв'язку із закриттям ринків через карантин.
Раніше в Запоріжжі та Мелітополі підприємці влаштували масові протести через тривалий карантин, введений після спалаху коронавірусу.
У МОЗ назвали жорсткі умови для відкриття ринків.
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