Рік австрійської культури в Україні: експерт розповів, чим запам'ятався

У новому випуску програми "Євроінтегратори" з Тетяною Поповою на ObozTV Ульф Хаусбрандт – директор Австрійського культурного форуму в Києві та Денис Іванов – продюсер, директор дистриб'юторської компанії "Артхаус Трафік", засновник Одеського міжнародного кінофестивалю.

- ПОПОВА: Ми говоримо сьогодні про культуру. 2019 рік був оголошений роком австрійської культури в Україні. Розкажіть, будь ласка, які проєкти ви провели за цей рік?

- ХАУСБРАНДТ: Насправді це був не лише рік австрійської культури в Україні, а й рік української культури в Австрії. Це двостороння ініціатива, яка надійшла від обох наших урядів, тому що ми зрозуміли, що незважаючи на географічну близькість та культурну спадщину, спільну культурну спадщину із Західною Україною, іноді знання одне про одного є дуже обмеженим. Воно зводиться до газетних заголовків та до кліше й стереотипів. Тож метою цього задуму було зблизити людей і краще познайомитися з обома культурами.

- ПОПОВА: А що взагалі знають в Австрії, в Європі про українську культуру?

- ХАУСБРАНДТ: Я вважаю, що в багатьох випадках ці знання дуже обмежені, тому так важливо проявляти такі ініціативи, як ми й зробили в цей двосторонній Рік культури. Те, що ми чуємо в Західній Європі про Україну, часто обмежується заголовками про ситуацію на Донбасі, економічні виклики та іноді випадки корупції.

Але люди не усвідомлюють різноманіття та багатогранності сучасної України. Тому дуже важливо звернути на це увагу широкої європейської громадськості, адже це може змінити імідж України в Європі.

- ІВАНОВ: Я думаю, що, дійсно, в західній Європі, зокрема в Австрії, не дуже багато знають про українську культуру, тому що українською культурою українська культурна дипломатія багато років нормально не займалася, і дійсно там Україну сприймають перш за все через заголовки в газетах, через погані новини, які трапляються, через емігрантів, які є дуже різними людьми.

І цей рік культури Австрії, який провела Україна, та навпаки – культури України в Австрії, мені здається, поліпшив там цю ситуацію. Бо Український інститут є новоствореною державною інституцією, яка відповідає за українську культурну дипломатію.

- ПОПОВА: Там нещодавно була Марина Порошенко?

- ІВАНОВ: Ні, це Український культурний фонд. А це Український інститут. Якось там він співвідноситься з МЗС, скажімо так, ближче до Гете Інституту, таких культурних інституцій. І вони зробили фантастичну роботу. Вони привезли до столиці Австрії найбільш актуальні культурні проекти. Наприклад, ми були залучені на українську програму на Viennale. Тобто Vienalle – це найбільший фестиваль в Австрії, який присвячений новому кіно. Україна мала там свою програму із чотирьох фільмів.

Ми показали фільм "Додому" Нарімана Алієва, фільм "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча, який буде виходити в прокат 16 січня 2020 року, і фільм Валентина Васяновича "Атлантида", який отримав приз Венеціанського кінофестивалю. Тобто це була досить потужна кінопрограма, яку провели на Viennale. Також була зроблена ретроспектива Кіри Муратової, була зроблена велика інсталяція "Україна в огні", яка теж показує українську культуру, як не тільки традиційну, а й як модерну урбаністичну культуру сучасної Європи.

- ПОПОВА: Мені здавалось, там і “Dakh Daughters” виступали?

- ІВАНОВ: Там виступали і “Dakh Daughters”, було дуже багато ініціатив. Ми були дотичні тільки до кіно, але я знаю, що всі мистецтва були дійсно гідно представлені в Австрії.

- ПОПОВА: Тоді питання відносно кіно до Вас. Нещодавно Верховна рада прийняла закон про рібейти в кінобізнесі, який має розвивати продакшн, як мінімум, в Україну. Щоб принаймні фільм "Чорнобиль" знімали в Україні, а не десь в країнах Балтії.

Ви були продюсером таких відомих фільмів, як: "Плем’я", "Рівень чорного", "Донбас", "Поліна". Як Ви вважаєте, чи змінить цей закон наш кінобізнес? Чи будуть реально наші компанії більше знімати, для західних ринків в тому числі?

Денис Іванов

- ІВАНОВ: Це однозначно пожвавить кіно-процес в країні. Тобто, наприклад, в Румунії, коли ввели кеш-рібейти, та вони стали однією з найбільш сервісних країн, які обслуговують кінозйомки, то це суттєво пожвавило кіно-процес. Це надає допомогу в розвитку цілій ланці кінопрофесіоналів, які тут будуть працювати так чи інакше. Ми всі дуже чекали на цей закон. Всі дуже хотіли, щоб він був.

Є там певні недоліки. Звичайно, практика є така, що західні продюсери шукають українського продюсера, спільно розробляють проект і подаються на кеш-рібейти. Тут, на жаль, суто українські продюсери є не суто дотичними до процесу, тобто кеш-рібейт отримують лише продюсери західні.

- ПОПОВА: Це говорить про те, що їм буде вигідніше знімати в Україні, і вони будуть частіше звертатися до українських продакшн-компаній?

- ІВАНОВ: Авжеж. Це називається “soft money”, тобто "м’які гроші" в кінобізнесі. Тобто завдяки цим інструментам пожвавлюється інтерес до країни, для того, щоб там виробляти фільми дешевше. Якщо є великі картини або серіали, то вигідніше знімати їх там, де тобі повертають частину вкладених коштів. На кожен долар, потрачений в країні, завжди є 2-3 долари, які продакш залишає тут після зйомок.

Тому що, крім того, що вони винаймають тут камери, спеціалістів, крім того, що вони платять тут за локації, є ще купа похідних витрат, які є в кінозйомках. Вони мають жити в готелях, десь харчуватися, прилітати, винаймати транспорт і т.і. Тобто на кожен долар, який вкладається в кінозйомки в країні, йде 200%-300% профіту саме для держави.

- ПОПОВА: Хотіла ще уточнити. Мені знайомі американці розповідали, що кеш-рібейт – це чудово, але ще має бути якийсь гарантійний фонд, який дозволить бути впевненим, наприклад, американським клієнтам, які будуть знімати тут, що цей фільм буде знято саме.

- ІВАНОВ: Якщо на пальцях – то коли держава заявляє кеш-рібейти, то вона має сплачувати це, повертати частину коштів, кваліфікованих витрат, які тут понесли західні продюсери, вони мають повертати. І, я думаю, що річ про те, що зараз не дуже з’ясовано…

- ПОПОВА: Не зрозуміло, звідки будуть платити ці гроші?

- ІВАНОВ: Більш-менш зрозуміло. В Грузії кеш-рібейти виплачуються з кошторису Міністерства економіки, і він не обмежений ніяк. В Україні це буде, мабуть, коштом Державного агентства з питань кіно. І оскільки зараз це знаходиться в русі, та реформа ще не доведена до кінця, то я думаю, що це буде з коштів Державного агентства з питань кіно.

- ПОПОВА: Як ви взагалі вважаєте, чи достатньо держава допомагає розвитку мистецтва? Не тільки про кінобізнес зараз, а взагалі.

- ІВАНОВ: Я думаю, що за останні 5 років був зроблений шалений прорив у менеджменті мистецтв і в фінансуванні. Було створено або реформовано декілька потужних інституцій. Наприклад, Український культурний фонд.

Це нова ініціатива, яка нагадує європейські культурні фонди, де можна подаватися зі своїми ідеями, отримувати гранти і робити культурні проєкти. Створено Державне агентство з питань кіно, яке налагодило процес відкритого доступу до фінансування зовсім різних продюсерів – і комерційних блокбастерів, і авторського кіно, і анімації, й дебютів. Український інститут, який почав займатися культурною дипломатією. Мені здається, що інституціонально все іде нормально.

Останні новини теж дуже позитивні. Те, що сучасне Міністерство культури зробило мережу агенцій при собі. Тобто в нас там Інститут книги був, вони зробили там Державне агентство з питань мистецтва, Державне агентство з питань культурної спадщини. Я думаю, що це теж правильних рух, тому що міністерства мають бути центрами політик, а не центрами менеджменту.

А всі організаційні питання мають бути на аутсорс державним агентствам, які підпорядковуються Міністерству культури. Мені здається, що це дуже важливі кроки. Вони дадуть можливість розвиватися надалі українській культурі, не тільки кіно.

- ПОПОВА: А як відбувається фінансування в Європі і в Австрії?

- ХАУСБРАНДТ: Знаєте, в Австрії традиційно питання культури – це величезна річ. І що досить цікаво – фінансування культури ніколи не викликає питань. Ми використовуємо багато державних коштів та грошей платників податків для фінансової підтримки культури, оскільки ми вважаємо, що культуру ніколи не можна зводити лише до комерційних проєктів.

Ульф Хаусбрандт

Новини Відродження українського кінематографа

Якщо ми так робитимемо, тоді в якийсь момент залишиться лише комерціалізоване мистецтво і культура, а авангардні, нішеві аспекти культури не зможуть існувати. Тож ми хочемо переконатися, що всі аспекти культури знайдуть своє місце і зможуть вижити. Я можу вам сказати, що на наступний рік Відень виділить 280 мільйонів євро тільки на культуру, і це не включатиме кошти, виділені на Оперний театр та інші великі театри, які фінансуються з державного бюджету.

Тож на це йде багато грошей. Це свідоме рішення, адже ми вважаємо культуру справжнім скарбом, вона – це ми, цивілізація та суспільство.

- ПОПОВА: А як реально взагалі зробити так, щоб мистецтво, з одного боку, не пішло в комерцію, а, з іншого боку, щоб люди, які в ньому працюють могли заробляти гроші?

- ІВАНОВ: Для цього є декілька інструментів. Дійсно, є поп-мистецтво, яке має комерційну мету, і його треба теж підтримувати певним способом. Є мистецтво, яке є частиною цивілізації, і, як ми часто кажемо, найбільш коштовні речі є безкоштовними – сім’я, культура, діти, батьки.

Це те, що ми не продаємо і не купуємо, але це є частина нас. І так само працює і культура. Тобто для того, щоб комерційне поп-мистецтво розвивалося, є певні інструменти. Наприклад, в кіно французький кінофонд CNC – центр кінематографії Франції – надає два типи підтримки. Перша підтримка називається автоматичною підтримкою.

Коли Люк Бессон знімає блокбастер – то частина коштів, які він заробив у кінотеатрах, повертається автоматично і надається йому на наступний проект. А є система підтримки авторського кіно. Це система, яка нагадує наші пітчинги в Україні. Коли є конкурс проектів, розглядаються документи, обираються найбільш перспективні проекти, і їм держава надає підтримку у вигляді субсидій для того, щоб ці проекти існували.

Я не думаю, що тут має бути дилема – нам "Скажене весілля" знімати чи "Атлантиду" Валентина Васяновича. Я думаю, що ці два вектори мають бути присутніми абсолютно точно в політиці держави.

- ПОПОВА: Ще один гість зараз долучиться до нашої програми. Це арт-критик Костянтин Дорошенко. Костя, хотілося б почути твою думку про наявні українські культурні проекти. Як йде співпраця з ЄС у цьому напрямку? Що ще могли б зробити влада, партнери і донори?

Константин Дорошенко

- ДОРОШЕНКО: Треба сказати, що, дійсно, за останні роки ми бачимо серйозне пожвавлення і концептуально інший підхід до представництва української культури в світі. Бо багато в чому це пов’язано з позицією Дмитра Кулеби, який свого часу в Міністерстві закордонних справ просував ідею культурної дипломатії.

Він зараз є віце-премєр-міністром з європейської інтеграції. І це дуже втішає, тому що це людина, яка дійсно розуміється на тому, що таке сучасна культура, що таке сучасне мистецтво. Україна справді має велику традицію етнічної культури, народної культури. Але це не та мова, яка нині може бути цікавою в Європі, тому що Україна не є аж такою екзотичною країною для Європи.

Все-таки культура слов’янського світу представлена. І сучасний світ говорить мовою сучасного актуального мистецтва. При всьому цьому хочу зазначити, що все-таки таких ініціатив замало. Не дивлячись на те, що Український інститут – я дуже вітаю його появу – вкладає і підтримує проекти, ми бачили цього року перфектний проект, присвячений українському мистецтву у Відні.

Взагалі треба сказати, що такий рік української культури у Відні потужно розвивається. І тут треба відзначити нашого пана посла в Австрії, це один із найпродуктивніших українських дипломатів сьогодні. Також приємно бачити, що не тільки українські інститути, не тільки українська влада такі проекти підтримує, а є й певні меценатські фонди, які теж грають в цю красиву гру. Наприклад, “Zenko Foundation”.

Я свого часу бачив виставку, яку цей фонд підтримав у Будапешті – "Перманентна Революція", яка теж присвячена українському сучасному мистецтву. Це дуже важливо, тому що це відбувалося якраз в час напруження дипломатичних стосунків між Угорщиною і Україною.

А мова культури, мови сучасного мистецтва працює, тому що люди бачать не якогось абстрактного противника, якусь малозрозумілу Україну. Вони бачать речі, які дотичні до їхніх почуттів, до їхнього світосприйняття. Отже, я думаю, що Україна має серйозну потугу, але треба більш концентрувати сили і державні, і позадержавні, і поєднувати тут, для того, щоб це був якийсь конкретний напрямок розмови. Не "розмазувати" – як там ми показуємо якусь класичну кераміку, десь старовинне, а десь сучасне.

А зробити певну ставку саме на сучасному концептуальному мистецтві, як це зробила Литва, яка багато років підтримувала саме розвиток сучасного мистецтва. При тому, що в Литві теж багато історії. І маємо результат – на Венеційській Biennale цього року литовський павільйон отримав "Золотого Лева", а литовські художники увійшли в список найвпливовіших в світі.

- ПОПОВА: Дякую, Костя, що долучився до нашої програми. Це був Костянтин Дорошенко – відомий арт-критик. Костя наштовхнув мене на одну думку. В нас же змінився мовний закон, змінилися мовні квоти. Вчора говорила з Христиною Бердинських з радіо "НВ", наприклад, через мовні квоти їм довелося зняти музичний чарт, тому що там були англомовні пісні. В той же час це якось дозволило розвиватися українському музичному ринку. Як це вплинуло на кіно, на кінопродакшн?

- ІВАНОВ: По-перше, українське кіно з’явилося. З’явилося україномовне кіно. З іншого боку, цей мовний закон був і є досить дискусійним.

"Євроінтегратори"

- ПОПОВА: Венеціанська комісія його, здається, ще раз забракувала.

- ІВАНОВ: З ним є проблеми. Наприклад, коли знімається документальний фільм, наприклад, на Донбасі, де люди розмовляють російською мовою. Але таким чином документальне кіно не може бути підтримане офіційно державою, або його треба дублювати, що повністю зводить нанівець всі зусилля документалістів, для того, щоб отримати живі емоції, на екрані щоб були живі люди. Це один з багатьох прикладів, коли цей мовний закон не тільки розвиває, але й обмежує. І це дійсно велика дискусія.

Вона завжди в Україні була, і, я думаю, ще пару поколінь вона буде тривати, як правильно розподілити заборони і підтримку, для того, щоб українська мова розвивалася і набувала надважливого статусу в житті українців – і на сході, і на півдні, і в центрі. А з іншого боку, щоб це не блокувало свободу творчості тих людей, які займаються, наприклад, кінематографом, музикою або літературою не українською мовою.

- ПОПОВА: В той же час це ж повністю закриває російський ринок для нашого продукту? А він же все-таки має якісь інформаційні значення.

- ІВАНОВ: Я нічого не можу сказати про російський ринок. Зараз російські фільми майже не представлені в українському прокаті. По телевізору, я знаю, що їх показують.

- ПОПОВА: А ваші фільми дивляться? Хоча б через Інтернет?

- ІВАНОВ: Авжеж. Фільм "Донбас" Сергія Лозниці об’єктивно не міг вийти в Росії. Тому що це була така тема, коли навіть на "Першому каналі", на "ОРТ" показували 25-хвилинний "ор" цих всіх "експертів" з приводу фільму "Донбас". Хоча вони нічого більше не бачили, крім трейлеру, їм було цього достатньо. Тож "Донбас" не вийшов офіційно, але, завдяки піратству, це парадокс, цей фільм подивилося дуже багато росіян.

- ПОПОВА: А в Австрії ж через росіян нещодавно була зміна уряду, правильно?

- ХАУСБРАНДТ: Є деякі політичні групи і певні люди всередині окремих політичних груп, як Партія свободи, які підтримують досить тісні стосунки з політичною партією президента Путіна. Але це зараз не є політичним мейнстрімом. Схоже на те, що новий уряд буде коаліційним з Християнськими демократами, які не мають особливих стосунків із Росією.

- ПОПОВА: Ні, я маю на увазі, що в травні відбувся скандал…

- ХАУСБРАНДТ: Ви маєте на увазі скандал на Ібіці? Насправді, це все було підлаштовано. Певні люди влаштували відео пастку для лідера Партії свободи на Ібіці, де нібито племінниця російського олігарха запропонувала викупити провідну австрійську газету для здійснення впливу в обмін на політичний вплив і таке інше.

Все це було хитрістю, і лідер партії свободи пан Штрахе потрапив у цю пастку. Його вже немає, він більше не є членом Партії свободи і більше не є членом парламенту. У нас були нові вибори, тому життя триває. Як наш президент неодноразово підкреслював, у нас насправді дуже гарна конституція, і краса цієї конституції стала очевидною, коли ми мали цей момент політичної кризи.

Тому що все залишається стабільним і добре працює. Ми миттєво оновили уряд, й попри те, що він не є політично обраним, він добре керує Австрією.

- ПОПОВА: Останнє питання. Ви і Костянтин стільки хорошого проговорили про те, що робить зараз український уряд чи окремі його представники. А що все-таки ще треба зробити для того, щоб поліпшити і стан кінобізнесу, і стан інших напрямів мистецтва?

- ІВАНОВ: Я думаю, що перше – це якість мистецької освіти. Це просто об’єктивна реальність, тому що мистецька освіта в Україні зараз не відповідає жодним стандартам. Особливо це відчутно по кіно, яке є технологічним мистецтвом. Технології дуже швидко змінюються.

За 16 років моїй кінокомпанії ми пережили смерть VHS-касет, народження і смерть DVD, домашнє відео перетворилося на потоковий стрімінг, в кінотеатрі замість плівок – діджитал. І те ж саме більш-менш трапилося в кіновиробництві. Тому якість мистецької освіти – це, по-перше, і наявна матеріально-технічна база, яка має бути сучасною, і актуально – це мають бути майстри, які мають викладати своїм студентам.

Тому що в мистецтві фігура майстра є ключовою фігурою для того, щоб в неї були достойні учні. Тобто перше – це мистецька освіта. Друге – це те, щоб ті реформи й інституції класні, які були створені, не були атаковані різними корупційними схемами.

І я не говорю тільки про економічну корупцію, я говорю і про політичну корупцію. Наприклад, коли були запущені процедури по вибору нового голови Державного агентства з питань кіно, то ми побачили приклад абсолютно політичної корупції, коли в комісії були політично заангажовані люди, які просто ставили кандидатам, які не представляють їх політичну силу, нулі.

Тобто треба, як кажуть, "або хрестик зняти, або труси надіти". Або ми обираємо дійсно технократичний уряд і професіоналів, або ми знову робимо якесь кумовство. Мені здається, що мистецька освіта і наявність певних адекватних демократичних процедур та їх дотримання, які унеможливлюють корупцію, в тому числі політичну – це дві найбільші перепони зараз.

- ХАУСБРАНДТ: Я вірю, що в Україні відбувається багато хорошого. І проблеми, які існують з точки зору культури, – це не проблеми Києва, Одеси чи Львова. Більше це відбувається у маленьких містах. І тут є кілька моментів. Фінансування, гроші – це одне, але це не все.

Я думаю, теж важливо – слідкувати за нарощуванням потенціалу. Ці невеликі спільноти також потребують управління культурою. Таким чином, людей потрібно навчати культурному менеджменту, адже який сенс, якщо зараз на регіональному чи місцевому рівнях є більше грошей, але люди досі не знають, як керувати проєктами. Інша річ – і це дуже загальне зауваження – державні адміністрації повинні намагатися бути більш орієнтованими на клієнта, коли мова йде про культуру.

Потрібно бути другом та підтримувати культуру, а не перешкоджати їй. Тобто, коли культурний діяч робить запит на дозвіл провести захід, це має відбуватися швидко та просто, це має бути в дусі співпраці, а не перешкод. Я думаю, що це дуже важливо.

Думаю, навіть у Києві адміністрація могла б дуже допомогти, якби молодих візуальних митців можна було б забезпечити студіями, бо багато з них не мають грошей на оренду приміщень. Чи переконатися, що для оркестрів є репетиційні зали. Є багато порожніх будівель, і багато чого можна ще зробити.

Якщо загальні умови, якщо середовище та основна інфраструктура будуть дотримані, то культура та мистецтво процвітатимуть. Тому що таланту у Вас достатньо, в Україні є безліч творчих талантів. Але потрібно дотримуватися основ.

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