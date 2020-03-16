РФ відправила Україні ноту протесту через акцію ветеранів війни під посольством

Росія направила Україні ноту протесту через акцію протесту, яку ветерани війни на Донбасі провели під посольством Росії в Україні у День добровольця 14 березня. Зокрема, вони запалювали фаєри і запускали сигнальні ракети.

Як сказала представник МЗС РФ Марія Захарова, нібито пожежі вдалося уникнути "завдяки щасливому випадку", передає "РИА Новости"

"Завдяки щасливому випадку пожежі вдалося уникнути. Учасники акції порвали державний прапор Росії, скандували екстремістські гасла", – сказала пропагандистка.

Ветерани війни на Донбасі палили фаєри під посольством Росії

Вона зазначила, що поліція перебувала біля посольства, але нікого не затримала. За її словами, київська влада нібито продовжує ігнорувати зобов'язання щодо Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року і "не бажає припиняти агресивні витівки націоналістів проти посольства Росії в Києві".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві відбувся Марш добровольців. Учасники пройшли колоною до посольства Росії. Хода закінчилася ударом ракетницею по будівлі відомства і розривом прапора РФ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!