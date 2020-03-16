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16 березня • оновлено в 17:58
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РФ відправила Україні ноту протесту через акцію ветеранів війни під посольством

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Росія направила Україні ноту протесту через акцію протесту, яку ветерани війни на Донбасі провели під посольством Росії в Україні у День добровольця 14 березня. Зокрема, вони запалювали фаєри і запускали сигнальні ракети.

Як сказала представник МЗС РФ Марія Захарова, нібито пожежі вдалося уникнути "завдяки щасливому випадку", передає "РИА Новости"

"Завдяки щасливому випадку пожежі вдалося уникнути. Учасники акції порвали державний прапор Росії, скандували екстремістські гасла", – сказала пропагандистка.

Ветерани війни на Донбасі палили фаєри під посольством Росії

Ветерани війни на Донбасі палили фаєри під посольством Росії

Вона зазначила, що поліція перебувала біля посольства, але нікого не затримала. За її словами, київська влада нібито продовжує ігнорувати зобов'язання щодо Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року і "не бажає припиняти агресивні витівки націоналістів проти посольства Росії в Києві".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві відбувся Марш добровольців. Учасники пройшли колоною до посольства Росії. Хода закінчилася ударом ракетницею по будівлі відомства і розривом прапора РФ.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Ноты можно посылать государству . а посылать в это недоразумение . только время терять.
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2
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Pooh Vini
Pooh Vini
Жаль что "случайность" оказалась "счастливой" ! Многие украинцы с попкорном и удовольствием посмотрели бы на пожар.
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0
3
Нациев Сала
Нациев Сала
Pooh Vini, а большинство вас cкoтoв мaйдaнyтыx бы сами сожгли
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1
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hunt andres
hunt andres
Твари селюкские, Захарова не пропагандистка, а официальный представитель МИДа мировой державы. Уйо пп ки.
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8
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