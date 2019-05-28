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/Суспільство

Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
ЖурналістВсі статті автора

"Жорсткий удар по всій Росії": чим обернеться демарш Кремля проти трибуналу ООН

10.7тЧитати матеріал російською

Росія знову пішла проти міжнародного права, відмовившись виконати рішення трибуналу ООН і повернути 24 полонених українських моряків. Тепер Москву можуть очікувати додаткові проблеми і нові санкції. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

  • Міжнародний трибунал зобов'язав РФ негайно відпустити українських військовополонених моряків.

  • У Кремлі заявили, що не будуть виконувати рішення суду.

  • За невиконання РФ загрожують нові санкції.

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Як відреагував Захід

У суботу, 25 травня, Міжнародний трибунал ухвалив рішення у справі про незаконне затримання Росією 24 українських моряків та захоплення трьох морських суден. Він постановив:

  • Негайно звільнити і повернути українські кораблі (19 голосів "за", 2 "проти").

  • Звільнити і повернути українських моряків (19 "за", 1 "проти").

  • Росія і Україна повинні подати до суду звіт про виконання тимчасових заходів до 25 липня (19 "за", 1 "проти").

У трибуналі також зазначили, що можливості досягнення мирного вирішення конфлікту з боку України були вичерпані, Київ намагався вести переговори з Росією, але безуспішно.

Українські полонені моряки

Українські полонені моряки

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В українському МЗС заявили, що очікують швидкого виконання Росією рішення трибуналу ООН. Звільнити військовополонених моряків також закликали в США і Німеччині.

"Росії пора звільнити членів екіпажу і судна, які були незаконно захоплені!" — написав у своєму Twitter спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

"Рішення Міжнародного трибуналу з морського права підтверджує нашу позицію щодо подій в Азовському морі. Ми закликаємо Росію виконати це рішення і негайно звільнити захоплених моряків, а також повернути утримувані кораблі", — йдеться у заяві МЗС ФРН.

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Однак рішення Міжнародного трибуналу проміжне, для розгляду справи із захоплення українських моряків по суті буде створений окремий арбітраж на підставі додатка 7 до Конвенції ООН з морського права. Але цей факт жодним чином не впливає на зобов'язання РФ виконати рішення суду.

Санкції чекають

В Україні вже заявили, що в разі невиконання рішення трибуналу до РФ можуть застосувати міжнародні санкції.

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"Якщо ж Москва вирішить ігнорувати це рішення (про звільнення українських моряків. — Ред.), то ми будемо просувати ідею введення нових — гамбурзьких — санкцій щодо Росії", — заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За словами екс-судді Міжнародного суду ООН та Надзвичайного і Повноважного Посла України Володимира Василенка, рішення суду дає підстави для введення жорстких заходів стосовно РФ.

Міжнародний трибунал ООН

Міжнародний трибунал ООН

"Це є підставою до введення жорстких, системних санкцій, і не тільки проти окремих осіб, а проти Росії як держави. При цьому ці санкції повинні бути секторальними", – заявив дипломат в коментарі OBOZREVATEL.

Він зазначив, що РФ уже давно систематично порушує норми міжнародного права, а відсутність належної реакції призводить до подальших зловживань із боку Росії.

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"Якби наші західні партнери серйозно ставилися до поведінки Росії, вони вже давно застосували жорсткіші санкції, бо РФ систематично порушує норми міжнародного права. Ці порушення призводять до руйнування міжнародного правопорядку", — зазначив він.

Кілька варіантів дієвих санкцій, які б змогли прискорити повернення українських моряків на батьківщину назвав екс-перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Степан Гавриш.

"Якщо Росія не виконає рішення суду, то щодо неї будуть введені обмеження, передбачені в міжнародному морському праві. Наприклад, це недопуск російських суден, особливо з кримською пропискою або військових, в іноземні порти для заправки. Це може бути арешт майна", – заявив він.

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При цьому екс-заступник секретаря РНБО зазначив, що рішення міжнародних судів за нинішніх умов мають настільки жорстку юрисдикцію, що ігнорувати їх не наважується ніхто.

Але у швидкому виконанні рішення суду сумнівається правозахисниця Марія Томак. На її думку, моряків не відпустять до завершення суду в РФ і винесення вироку.

"Тобто Росія однозначно захоче провести суд, я думаю це буде публічний процес, де вона озвучуватиме версію, яку якраз Міжнародний трибунал ООН фактично спростував, про те що Україна влаштовувала провокацію. Вони захочуть цю тему публічно просувати, в присутності камер і міжнародних медіа. І тільки після цього вони будуть готові обговорювати будь-які процеси звільнення", — пояснила правозахисниця у ефірі ObozTV.

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РФ відмовляється відпускати моряків

Дійсно, в Міністерстві закордонних справ Росії вже заявили, що Міжнародний трибунал з морського права нібито не уповноважений розглядати позов України.

Дивіться відео за темою:

"На даному етапі не йдеться про розгляд претензій України. Під час подальшого арбітражного розгляду ми маємо намір послідовно обстоювати нашу позицію, зокрема відсутність в арбітражі юрисдикції розглядати цю ситуацію", — заявили у російському відомстві.

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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков також підтвердив, що Кремль не збирається міняти позицію щодо можливості звільнення 24 українських моряків: вони залишаться під вартою, незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права на користь України.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

За його словами, щодо українців має завершитися слідство "у зв'язку із порушенням закону про кордон" і відбутися суд.

Через що суд

25 листопада 2018 року в акваторії Чорного моря поблизу Керченської протоки трапився кричущий випадок — прикордонний корабель РФ протаранив буксир ВМС України під час його планового переходу з порту Одеси до порту Маріуполь.

"Жорсткий удар по всій Росії": чим обернеться демарш Кремля проти трибуналу ООН

Із застосуванням зброї РФ підбила ще два українських кораблі — "Бердянськ" і "Нікополь". Всі три судна захопили і відбуксували до порту Керчі в анексованому Криму.

Захоплені українські судна

Захоплені українські судна

Екіпаж судна з 24 українських моряків було заарештовано московським судом, українці визнали себе військовополоненими. 27 травня 2019 Московський міський суд продовжив арешт всім полоненим українським морякам до кінця липня..

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Peker Vladimir
Peker Vladimir
Теперь хохложопы точно сдохнут за решеткой!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Гудкова...милая...Россия великая страна...и она живёт так как считает нужным для россияней. Мы плееевали на какие то там решения кого то...Всегда...Мы не боимся санкций...тем болеее что они смешные...Главная санкция ..это объявление войны России....Ну кто смелый???а пока....можете вносить очередных 5 человек куда то))))))))))))))))
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Гудкова опять впереди бежит, попой марш высвистывает. И поскольку вся ее писанина по темам, когда она скандирует, что де Украина всех натянет по самые помидоры, обычно заканчивается пшиком, с получением пиздюлей уже самой Украиной, то морякам не повезло. Так что, эта статья фигня полная. Но хохло патриотики могут с ней порадоваться, добавить свою струю в исполняемый ей марш. Хотя еще пол года назад было ясно, чем там дело кончится. Моряков осудят, и затем, произведут обмен на тех, кого удерживает украинская сторона. Уж сколько раз так делали, ничего нового. И хоть забегайся Украина по международным судам, результат будет таким, как решит Россия.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Kirlackaj Viola, Редкая дура...торопыжка...очень впечатлительная)))))))))))))))))))))))))))))Лишь бы много буков написать...порадоваться очередной ))победе)))))))))))))))))))))
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