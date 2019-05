"Жорсткий удар по всій Росії": чим обернеться демарш Кремля проти трибуналу ООН

Росія знову пішла проти міжнародного права, відмовившись виконати рішення трибуналу ООН і повернути 24 полонених українських моряків. Тепер Москву можуть очікувати додаткові проблеми і нові санкції. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

У суботу, 25 травня, Міжнародний трибунал ухвалив рішення у справі про незаконне затримання Росією 24 українських моряків та захоплення трьох морських суден. Він постановив:

У трибуналі також зазначили, що можливості досягнення мирного вирішення конфлікту з боку України були вичерпані, Київ намагався вести переговори з Росією, але безуспішно.

В українському МЗС заявили, що очікують швидкого виконання Росією рішення трибуналу ООН. Звільнити військовополонених моряків також закликали в США і Німеччині.

"Росії пора звільнити членів екіпажу і судна, які були незаконно захоплені!" — написав у своєму Twitter спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

It’s past time for Russia to release the 🇺🇦 crewmen and vessels it illegally seized:



UN Court: Russia Must Free 3 Detained Ukraine Ships, Sailors - The New York Times https://t.co/6sBPG08TqT