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"РФ стукає в двері": поїздці Венедиктова до Києва знайшли пояснення

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Поїздка до України головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Олексія Венедиктова могла бути спланованою операцією спецслужб Росії.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV екс-член Нацради з питань телебачення і радіомовлення, відома медіаексперт Тетяна Мокріді, коментуючи намір Венедиктова відкрити філію "Еха Москви" в Україні.

"Я категорично проти відкриття будь-яких російськомовних ЗМІ в Україні. Як ви собі це уявляєте в нинішньому законодавчому полі України, при мовних квотах 75% на 25%? Це просто неможливо", – заявила Мокріді.

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За її словами, "Ехо Москви" нехай залишається в Москві".

"Це далеко не перша спроба росіян при зміні влади стукати в двері. Я це пам'ятаю вже кілька разів, це можна було передбачити. Жодних російськомовних каналів, нам потрібні свої професійні медіа. Я виступаю і проти заїжджих російськомовних зірок, усіляких Кисельових та інших. У нас досить своїх фахівців", – наголосила медіаексперт.

"Я вважаю, що в Росії може бути тільки призначена опозиція, це стосується й опозиційних ЗМІ. Я не виключаю, що це може бути чергова спецоперація РФ", – додала Мокріді.

Олексій Венедиктов

Олексій Венедиктов

24smi.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особи
Тетяна Мокріді Олексій Венедиктов
Місце
Україна
Тег
Ехо Москви
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
только пусть побреется налысо и бороду сбреет, и вести передачи должен только на государственном языке Украины.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Более мерзкого и паскудного радио, чем "Эхо Москвы" придумать невозможно. :-))) Им даже рогули гнушаются! :-)))
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Трубицын Александр, -а вот и вы...явный паклонник радиостанции "маяк"...) вот вас "эхо" и доводит да ручки...автор очень права-хай оно и дольше в мацкве вещает...
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Трубицын Александр, Тобой кстати тоже коцабы предатель погнушались , как ты не лижеш сраку коцябу ты никто там и звать тебя никак ---побирушка, предателей презирают даже в параше
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия идет на ЙУХ
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Кондратенко Сергей, а тебя чечен за 1500000000 доляров в год давно посадил и очень крепко и на долго на свой куй
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Кондратенко Сергей, -а на бутылочку не желаетессс...?)
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