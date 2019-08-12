"РФ стукає в двері": поїздці Венедиктова до Києва знайшли пояснення

Поїздка до України головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Олексія Венедиктова могла бути спланованою операцією спецслужб Росії.
Таку думку висловила в ефірі ObozTV екс-член Нацради з питань телебачення і радіомовлення, відома медіаексперт Тетяна Мокріді, коментуючи намір Венедиктова відкрити філію "Еха Москви" в Україні.
"Я категорично проти відкриття будь-яких російськомовних ЗМІ в Україні. Як ви собі це уявляєте в нинішньому законодавчому полі України, при мовних квотах 75% на 25%? Це просто неможливо", – заявила Мокріді.
За її словами, "Ехо Москви" нехай залишається в Москві".
"Це далеко не перша спроба росіян при зміні влади стукати в двері. Я це пам'ятаю вже кілька разів, це можна було передбачити. Жодних російськомовних каналів, нам потрібні свої професійні медіа. Я виступаю і проти заїжджих російськомовних зірок, усіляких Кисельових та інших. У нас досить своїх фахівців", – наголосила медіаексперт.
"Я вважаю, що в Росії може бути тільки призначена опозиція, це стосується й опозиційних ЗМІ. Я не виключаю, що це може бути чергова спецоперація РФ", – додала Мокріді.
Олексій Венедиктов
24smi.org
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 серпня головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов вдруге за місяць прибув до України, сподіваючись взяти інтерв'ю у президента Володимира Зеленського.
До цього він привозив Зеленському листа від мами головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, обвинуваченого в державній зраді.
Венедиктов розлютив українців своїми заявами про те, що він готовий відкрити філію "Еха Москви" в Україні в разі скасування мовного закону.
У мережі припустили, що Венедиктов може виступати як так званий зв'язковий Путіна, саме тому він зачастив до Києва.
У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення заявили, що "Ехо Москви" зможе відкрити офіс в Україні тільки після повернення Криму і Донбасу, а також після звільнення всіх українських полонених.
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