"РФ стукає в двері": поїздці Венедиктова до Києва знайшли пояснення

Поїздка до України головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Олексія Венедиктова могла бути спланованою операцією спецслужб Росії.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV екс-член Нацради з питань телебачення і радіомовлення, відома медіаексперт Тетяна Мокріді, коментуючи намір Венедиктова відкрити філію "Еха Москви" в Україні.

"Я категорично проти відкриття будь-яких російськомовних ЗМІ в Україні. Як ви собі це уявляєте в нинішньому законодавчому полі України, при мовних квотах 75% на 25%? Це просто неможливо", – заявила Мокріді.

За її словами, "Ехо Москви" нехай залишається в Москві".

"Це далеко не перша спроба росіян при зміні влади стукати в двері. Я це пам'ятаю вже кілька разів, це можна було передбачити. Жодних російськомовних каналів, нам потрібні свої професійні медіа. Я виступаю і проти заїжджих російськомовних зірок, усіляких Кисельових та інших. У нас досить своїх фахівців", – наголосила медіаексперт.

"Я вважаю, що в Росії може бути тільки призначена опозиція, це стосується й опозиційних ЗМІ. Я не виключаю, що це може бути чергова спецоперація РФ", – додала Мокріді.

Олексій Венедиктов 24smi.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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