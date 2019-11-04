"Режим Путіна вже тут": втечі Бабченка з України дали тривожне пояснення

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко раптово виїхав до Ізраїлю, оскільки відчув, що президент РФ Володимир Путін бере реванш в Україні.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV волонтерка й учасниця війни на Донбасі Маруся Звіробій. За її словами, від'їзд російського журналіста – привід для українців серйозно задуматися.

Звіробій зазначила, що Бабченко "приїхав із країни, де він дуже добре відчув, що таке режим путінізму".

"Не стану його за це засуджувати, тому що, можливо, він розуміє краще за інших, хто перебував тут усі ці роки, що сюди прийшло. Занадто добре це розуміє", – наголосила вона.

За словами волонтерки, журналіст міг побоюватися, що його за сприяння нинішньої української влади "тут запакують зараз, вивезуть до Росії і людина просто зникне".

"Він у дуже серйозному режимі жив, він знає, що це таке. Це у нас країна неляканих ідіотів. А окремі люди розуміють, з чим ми маємо справу. Можливо, він уже зрозумів, що режим Путіна вже тут – через нашу владу. Зараз ставлять на посади "95 квартал" і регіоналів. Хто такий Медведчук? Кум Путіна, на хвилинку, у Верховній Раді. Все добре у них. Проросійські сили знову беруть владу, що їм варто видати цього громадянина назад Росії?" – заявила Звіробій.

"При всіх негараздах Порошенка проросійські сили сиділи тихо. Не мали можливості бути у Верховній Раді, займати посади. Бабченко як представник путінського світу тут спокійно себе почував, а зараз навпаки виїхав. Треба над цим серйозно задуматися", – додала вона.

Аркадій Бабченко kp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 листопада російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, який останнім часом проживав в Україні, оголосив, що "звалює" з країни.

Своїх українських шанувальників у соцмережах він запевнив, що повернеться, "коли стане спекотно".

У коментарі OBOZREVATEL журналіст пояснив свій від'їзд і поскаржився, що "у воюючій країні керівником обрали клоуна".

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