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4 травня • оновлено в 11:59
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Фаш*к Донецький
Фаш*к Донецький
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"Республика" развивается: фото из Донецка

28.5т
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Скоро умалишенные будут "праздновать" победу ГУЛАГа над Бухенвальдом. Я же, со своей стороны, немножко покажу то, во что превратили мой город фанаты дидов, пелоток, колорадских лент и сталина.

Превратить процветающий европейский город в говно, по сравнению с которым Краснодар выглядит почти как Токио - это надо, с*ка, уметь. И не надо рассказывать о том, кто начал войну, лютый бред про Хунту и про боеприпасы контрабандой. Без молчаливого согласия на убийство гражданами рф граждан Украины этого ничего бы не было. Россияне просто всегда были такими, а роспропаганда тупо вскрыла истинные лица тех, кто считали нас недонацией и недолюдьми.

"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка

На фото в основном Киевский район Донецка. Отсюда в разгар боевых действий "смелая" артиллерия обстреливала всУ. Обратите внимание на то, что рельсы заросли травой - явный признак того, что "республика" "развивается". Ну или это агенты сбУ травой засеяли жд пути, чтобы дискредитировать дыныры.

Эпилог. Россия производит только говно и войну. Помните об этом. Конец.

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Автор
Фаш*к Донецький Фаш*к Донецький
Місце
Україна Донецьк
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Коментарі
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11
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54
Цікаво
114
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Почему-то совершенно не жаль.Человек может превратиться в обезьяну очень быстро,особенно если был полуобезьяной!
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10
1
Korn Val
Korn Val
Шахтерня "порожняк не гонит" теперь уже точно. Карма предателей не прощает. Иуда спасся петлёй. Пора и "донецкому народу" туда же. Расияне в помощь, намыливайте, что бы быстрее и производительней
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9
2
Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Нема ніякого жалю і співчуття,
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16
1
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