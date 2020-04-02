Респіратор – не захист: в МОЗ пояснили, які маски носити

В умовах пандемії коронавірусу людям слід носити захисні маски, а не респіратори. Тільки вони можуть не дати поширюватися збуднику хвороби на 1,5 метра.

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Про це в ході брифінгу 2 квітня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пояснивши необхідність маскового режиму для всіх громадян (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Так, ми розуміємо, що маска не захищає людину. Це не засіб індивідуального захисту. Водночас ми рекомендуємо і наполягаємо – без маски не заходити у громадські заклади. Бо ми вас всіх розглядаємо як потенційно інфікованих", – наголосив він.

Ляшко пояснив, що коли на обличчі є маска, то виділення біологічного матеріалу, який може містити збудника хвороби, зменшується і не досягає 1,5 метра. Максимум його поширення в цьому випадку – 10-15 сантиметрів.

Захисні маски Vgorode.ua

"Тому, якщо не будуть дотримуватися інших видів соціальної ізоляції, маска на обличчі людини, яка ще, можливо, без симптомів, але вже може бути інфікована і виділяти збудник вірусу, значно знижує ризик інфікувати інших людей", – наголосив він.

Також він детально розповів, чому респіратори з клапанами видиху не можуть виконувати функцію захисної маски.

"Вони захищають тільки вас, але не виконують функцію захисної маски. Оскільки клапан видиху дозволяє досить швидко і якісно односпрямованим потоком виділятися великій кількості повітряного потоку, який може містити збудника хвороби", – сказав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Україні не тільки введуть режим обов'язкового носіння захисних масок з 6 по 24 квітня, а й обмежать перебування людей на вулиці в рамках посилення карантину через коронавірус.

Такі заходи обговорювали 1 квітня на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

Рішення також було ухвалене з ініціативи міністра охорони здоров'я Максима Степанова на засіданні Кабміну 1 квітня з доопрацюванням до 2 квітня.

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