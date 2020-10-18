"Ремдесивір" від COVID-19 уже закупили і везуть в Україну, – Ляшко
Це препарат класу нуклеотидних аналогів із противірусною активністю прямої дії
За словами головного санлікаря, завдяки йому зменшується кількість летальних випадків від коронавірусу
Україна вже закупила препарат для лікування коронавірусу "Ремдесивір", і він транспортується до країни.
Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Закуплено державним підприємством "Медичні закупівлі України". І зараз він транспортується на територію України, тому найближчим часом з’явиться", – запевнив він.
За його словами, саме цей препарат першим показав, що за його застосування зменшується тривалість перебування хворої на COVID-19 людини на стаціонарному лікуванні.
"Й зменшується кількість летальних випадків", – додав Ляшко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що українські лікарні отримають препарат від коронавірусу "Ремдесивір" протягом тижня.