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11 червня • оновлено в 11:31
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Богдан Петренко
Богдан Петренко
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Рекордна кількість захворілих COVID-19 в Україні: чи повернеться тотальний карантин?

2.7т

689 інфікованих. Вперше - під сім сотень хворих за день. Так, у четвер, традиційно, одні з пікових показників за тиждень - плюс відкладені дані за три вихідних. Але - 689 не схоже на плато.

Власне, з самого початку єдина зрозуміла мета карантину - це розтягнути у часі захворювання, щоб система охорони здоровя впоралась з кількістю хворих. Тому не треба дивуватись, що пік ми не пересиділи вдома.

Чи повернуть до тотального карантину - навряд. Причина - навіть не стільки стан економіки, скільки втрата страху з боку українців. Це вже не березень. Людина, яка перебуває в кризовому стані, з часом звикає до нього і цей стан, який би крайнім не здавався на початку, уже стає нормою.

Хоча не виключено, що на якихось територіях будуть незначні відкати назад. Але не суттєві.

Немає підтримки обмежень з боку громадськості - немає обмежень. Це - даність світу, в якому переміг популізм.

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Автор
Богдан Петренко Богдан Петренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Богдана Петренка
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