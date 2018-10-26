Регіони України відмовляються від усього російського: як відреагували українці

Жителі України в більшості своїй підтримують відмову від російськомовного культурного продукту в країні.

Принаймні так відреагували 65% наших читачів, пройшовши опитування на OBOZREVATEL, в якому брали участь 20 435 осіб. На їхню думку, так має бути на всій території.

Ще 24% респондентів обурилися рішенням деяких регіонів України. Вони не розуміють, до чого в боротьбі з окупацією пісні і фільми країни-агресора.

Лише 8% категорично не згодні з відмовою від російськомовного продукту, вважаючи це обурливим. І 3% респондентів заявили, що їм абсолютно все одно. Ця ніша населення діятиме за законом.

Як повідомляв OBOZREVATEL,19 жовтня депутати в Херсоні скасували рішення про надання російській мові статусу регіональної. Слідом за ними від російськомовного продукту вирішили відмовитися в Житомирській області до моменту, поки не завершиться окупація.