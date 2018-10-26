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Регіони України відмовляються від усього російського: як відреагували українці

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Жителі України в більшості своїй підтримують відмову від російськомовного культурного продукту в країні.

Принаймні так відреагували 65% наших читачів, пройшовши опитування на OBOZREVATEL, в якому брали участь 20 435 осіб. На їхню думку, так має бути на всій території.

Ще 24% респондентів обурилися рішенням деяких регіонів України. Вони не розуміють, до чого в боротьбі з окупацією пісні і фільми країни-агресора.

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В Україні відмовляються від російської мови: хто на черзі

Лише 8% категорично не згодні з відмовою від російськомовного продукту, вважаючи це обурливим. І 3% респондентів заявили, що їм абсолютно все одно. Ця ніша населення діятиме за законом.

Регіони України відмовляються від усього російського: як відреагували українці

Як повідомляв OBOZREVATEL,19 жовтня депутати в Херсоні скасували рішення про надання російській мові статусу регіональної. Слідом за ними від російськомовного продукту вирішили відмовитися в Житомирській області до моменту, поки не завершиться окупація.

Читайте всі новини по темі "опитування Обозревателя" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
опитування ОбозревателяРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Michael Kuksov
Michael Kuksov
65%-? Учитывая хорошее знакомство с "правдивостью " Обоза- не верю!
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Dell Alex
Dell Alex
"Обоз".. А вы не побоитесь в "опросах" сделать дополнительный пункт "Иное", где голосующие смогут написать свой вариант? А не только выбирать из того идиотизма, что предложен вами? )))
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Ну-ну, поборитесь сами с собой еще.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Dell Alex, кугут вонючий, Ваша боротьба всегда кончается пэрэмогой, а пэрэмога зрадой... Прискучило, кугут... убогая шуточка на арене смешна ровно один раз. :-)
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Dell Alex, кугут вонючий, а назовите ровно одного вэлыкого мовнюка-пысьмэнныка, лавурьята Нобелевской прэмии? :-)
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