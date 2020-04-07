Различия в заболеваемости коронавирусной инфекцией и смертности от нее между разными регионами мира, разными странами, различными регионами в разных странах, заметно проявившиеся с самого начала пандемии, с течением времени не только не уменьшаются, но и, похоже, становятся все более отчетливыми.

В чем причины этих различий?

Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо обозначить явления, часто называемые в качестве факторов (или даже причин) таких различий, но ими на самом деле не являющиеся. Разберем эти популярные, но неподтверждаемые статистическими данными представления на примере областей и провинций Италии, ставшей одним из главных очагов нынешней пандемии.

1. Китайское коммьюнити как источник (переносчик, транспортер) инфекции

В итальянской области Тоскана есть провинция Прато с центром в одноименном городе, расположенном в 17 км к северо-западу от Флоренции. Из всего населения провинции в 250 тыс. жителей, по разным оценкам, от двадцати процентов до четверти населения (от 45 до 60 тыс. чел.) составляют этнические китайцы, работающие в основном на предприятиях легкой промышленности и создающие значительную часть того, что в мире известно под названием "итальянской моды". Не менее 2,5 тысяч человек из этого китайского коммьюнити в феврале летали на родину на празднование китайского Нового года. Журнал American Spectator обвинил китайцев, работающих в Прато, в импорте коронавирусной инфекции в Италию, Европу, США, хлестко назвав свой материал "Цена роскоши".

Возникают естественные вопросы:

Чем подтверждается это обвинение?

Каков уровень заболеваемости коронавирусом и смертности от него жителей провинции Прато, в особенности этнических китайцев?

Ответ дает итальянская статистика. По данным на конец марта в провинции Прато был зафиксирован 221 случай инфицирования коронавирусом, от которых скончался 1 человек. Скончавшийся не был этническим китайцем. На утро 6 апреля в Прато умерли уже 22 человека (ни один из них не являлся китайцем). Для корректного сопоставления ситуации в Прато с ситуацией в уже знакомой нам провинции Бергамо воспользуемся имеющимися данными для обоих регионов на одну и ту же дату – на конец марта 2020 г.

Таблица 1. Заболеваемость, смертность, летальность в провинциях Бергамо (область Ломбардия) и Прато (область Тоскана) на 31 марта 2020 г.

ПровинцииЗаболеваемость на 1 млн. жителейСмертность на 1 млн. жителейЛетальность, % от числа инфицированных

Бергамо (Ломбардия)7916185323.4

Прато (Тоскана)88440.5

Разница, раз946352

Итак, в Бергамо нет сколько-нибудь заметного числа постоянно проживающих китайцев, в Прато – их, как минимум, пятая часть, если не четверть, всех жителей. На конец марта заболеваемость в Бергамо оказалась выше, чем в Прато, в 9 раз, смертность – в 463 раза, летальность – в 53 раза.

Заболевшие и скончавшиеся в провинции Прато были инфицированы в последние недели, причем они приобрели инфекцию от этнических итальянцев из других районов Италии. Случаев инфицирования итальянцев местными китайцами не было зафиксировано.

На фоне таких фактов трудно утверждать, что китайское коммьюнити в Прато имеет какое-либо отношение к появлению и распространению коронавирусной инфекции в Италии.

2. Загрязненность воздуха

Довольно часто можно услышать (прочитать), что причиной более высокой заболеваемости и смертности на севере Италии, связанных с коронавирусом, является загрязненный воздух Паданского промышленного района. Именно на его территории расположены основные производственные мощности Италии, результатом деятельности которых является смог, видный даже из космоса.

Смог над Северной Италией в феврале 2020 г.

Проблема однако заключается в том, что районы с наиболее высокими уровнями заболеваемости и смертности не вполне совпадают с районами распространения смога и низкого качества воздуха.

Заболеваемость на 1 млн. населения

Оказывается, что "рекордсменами" по тяжести эпидемической ситуации являются не столько промышленные районы Паданской низменности, сколько расположенные на склонах Альп ломбардская провинция Бергамо и идиллическая Валле д’Аоста с качеством воздуха, близким к идеальному.

Таблица 2. Заболеваемость коронавирусной инфекцией и смертность от нее в предальпийских районах и на Паданской низменности на 31 марта 2020 г.

Регионы севера ИталииЗаболеваемость на 1 млн. жителейСмертность на 1 млн. жителей

Предальпийские районы, в т.ч.:

Провинция Бергамо (область Ломбардия)79161853

Валле д’Аоста4984444

Промышленные районы Паданской низменности, в т.ч.:

Пьемонт2135196

Эмилия-Романья3156369

Предальпийские районы в среднем76181709

Промышленные районы Паданской низменности в среднем2652283

Разница между предальпийскими районами и Паданской низменностью, раз2,96,0

Таким образом, заболеваемость в предальпийских районах с прекрасными климатическими условиями и великолепным воздухом оказывается выше, чем в промышленном сердце Италии – Паданской низменности с ее регулярным смогом – почти в 3 раза, а смертность – в 6 раз.

3. Плотность населения

Плотность населения также регулярно называется в качестве фактора, якобы объясняющего региональные различия в развитии эпидемии.

Плотность населения и заболеваемость коронавирусом на 1 млн. жителей по областям Италии на 4 апреля 2020 г.

Плотность населения и смертность от коронавируса на 1 млн. жителей по областям Италии на 4 апреля 2020 г.

Как видно по графикам выше, фактические данные не подтверждают такой связи.

4. Пожилое население

Читатели, следящие за информацией о коронавирусной эпидемии, не раз слышали и читали о том, что причиной, по которой Италия стала центром эпидемии в Европе и мире, якобы является ее пожилое население, по доле которого в общей численности населения она является мировым рекордсменом.

Строго говоря, даже это утверждение не соответствует действительности.

Удельный вес пожилого населения (65 лет и страше) в Италии составляет 23%, в Японии – намного выше (28%), а в Монако – и того больше (35%).

Однако по данным на 5 апреля в Италии от коронавируса скончались 263 человека на 1 млн жителей, в Монако – 25 человек на миллион (один человек), а в Японии – 0,6 человека на миллион жителей. Как видно, разница между Италией и соседним Монако по уровню смертности оказывается десятикратной, причем в противоположную относительно предсказанной сторону, по сравнению с Японией – даже 432-кратной.

Однако наиболее впечатляющими оказываются сравнения между областями самой Италии. Северные регионы страны, оказавшиеся центрами эпидемии – Ломбардия, Южный Тироль (Больцано), Тренто – являются более "молодыми" по структуре своего населения по сравнению с более "пожилыми" областями, затронутыми эпидемией в значительно меньшей степени, например, Тосканой и Умбрией.

Если сгруппировать все области Италии по удельному весу населения в возрасте 65 лет и старше, то выяснится, что если связь между долей пожилых возрастов во всем населении и показателями смертности существует, то она противоположна той, о которой так часто говорится.

Удельный вес населения в возрасте 65 лет и старше и смертность населения по областям Италии на 4 апреля 2020 г.

Чем более "молодым" является население итальянских областей, тем в среднем более высокими оказываются показатели смертности; чем более "пожилым" является население, тем в среднем ниже смертность от коронавирусной инфекции.

5. "Итальянский" стиль жизни

Еще одним фактором высоких уровней коронавирусных заболеваемости и смертности часто называется "итальянский" стиль жизни – проживание представителей младших поколений семьи вместе со своими родителями и даже родителями родителей.

Если бы это было так, то наиболее высокие уровни заболеваемости и смертности были бы зарегистрированы как раз на юге страны, где такой образ жизни действительно встречается. Однако север страны, в особенности Ломбардия, Эмилия-Романья, Южный Тироль, Тренто являются одними из самых урбанизированных, экономически, политически и социально развитых регионов не только Италии, но и всей Европы, южной оконечностью территории так называемого "голубого банана", в рамках которого преобладает классический западноевропейский образ жизни и деятельности с нуклеарной семьей в качестве базового стандарта.

Что касается Южного Тироля, то в силу этнического состава его преимущественно немецкоязычного населения "итальянский" стиль жизни для этого региона в принципе не характерен.

В целом разница в показателях распространения и тяжести протекания коронавирусной эпидемии между Севером и Югом Италии оказывается весьма значительной – эпидемия бушует на Севере, в то время как на Юге она развивается менее трагично.

Смертность в 2019-2020 гг. в возрастных группах по макрорегионам Италии: слева – на Севере, справа – в Центре и на Юге страны.

Предложенные в настоящее время и часто обсуждаемые гипотезы о причинах наблюдаемых региональных различий эпидемической ситуации в Италии пока не дают удовлетворительного ответа.

* * *

Теперь, когда продемонстрирована необоснованность популярных объяснений региональных различий в развитии эпидемии коронавируса на примере Италии, можно перейти к обсуждению факторов, кажется, действительно на них влияющих.

Этому будет посвящен следующий текст.

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