"Референдум" Зеленського: як будуть опитувати українців у день виборів

Волонтери, які будуть проводити опитування президента Володимира Зеленського в день місцевих виборів 25 жовтня, повинні працювати поза виборчою дільницею, їм заборонено агітувати.

Інтерв'юери будуть в спеціальних манішках і з опломбованими скриньками з написом "5 запитань від президента", передає УП з посиланням на своє джерело, яке "знайоме з процесом".

Біля виборчих дільниць буде по одній-дві людини, які повинні опитувати українців вже після того, як вони проголосують.

Волонтери будуть працювати з 8:00 до 20:00, з можливістю чотири рази відійти на перерву до 15 хвилин. Після опитування урни відвезуть в місце підрахунку голосів, за результатами буде складено відповідні протоколи. Невикористані бланки знищать.

Інтерв'юери повинні бути в масках і рукавичках, також їм нададуть інструкцію, як поводитися біля дільниць і як реагувати на можливі провокації.

У разі негоди їм дозволено зайти під навіс або в приміщення, але не можна заходити безпосередньо на територію ділянки.

Як писав OBOZREVATEL:

13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб в тому числі відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.