"Референдум" Зеленського: як будуть опитувати українців у день виборів
Інтерв'юерам заборонено агітувати
Вони зобов'язані перебувати поза територією виборчих дільниць
Опитувати українців дозволено після того, як вони проголосують
Волонтери, які будуть проводити опитування президента Володимира Зеленського в день місцевих виборів 25 жовтня, повинні працювати поза виборчою дільницею, їм заборонено агітувати.
Інтерв'юери будуть в спеціальних манішках і з опломбованими скриньками з написом "5 запитань від президента", передає УП з посиланням на своє джерело, яке "знайоме з процесом".
Біля виборчих дільниць буде по одній-дві людини, які повинні опитувати українців вже після того, як вони проголосують.
Волонтери будуть працювати з 8:00 до 20:00, з можливістю чотири рази відійти на перерву до 15 хвилин. Після опитування урни відвезуть в місце підрахунку голосів, за результатами буде складено відповідні протоколи. Невикористані бланки знищать.
Інтерв'юери повинні бути в масках і рукавичках, також їм нададуть інструкцію, як поводитися біля дільниць і як реагувати на можливі провокації.
У разі негоди їм дозволено зайти під навіс або в приміщення, але не можна заходити безпосередньо на територію ділянки.
Як писав OBOZREVATEL:
13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб в тому числі відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким чином влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.
Всеукраїнське опитування профінансує партія "Слуга народу".